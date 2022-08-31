https://ria.ru/20220831/vizy-1813484989.html

Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель

Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022

Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель

Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:50

2022-08-31T16:50

2022-08-31T16:54

в мире

евросоюз

жозеп боррель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге."Это значительно снизит число новых виз, выдаваемых европейскими государствами. Получение виз станет более сложным и длительным", — сказал он.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813478558.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия