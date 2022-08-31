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Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022
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Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель
Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022
Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель
Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:50
2022-08-31T16:54
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге."Это значительно снизит число новых виз, выдаваемых европейскими государствами. Получение виз станет более сложным и длительным", — сказал он.
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия
16:50 31.08.2022 (обновлено: 16:54 31.08.2022)
 
Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель

Боррель заявил, что получение виз в ЕС для россиян станет более сложным и длительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге.
"Это значительно снизит число новых виз, выдаваемых европейскими государствами. Получение виз станет более сложным и длительным", — сказал он.
Вывеска объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:35Туризм
Боррель: некоторые категории россиян по-прежнему смогут получать визы в ЕС
 
В миреЕвросоюзЖозеп БоррельРоссия
 
 
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