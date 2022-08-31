https://ria.ru/20220831/vizy-1813484989.html
Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель
Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2022
Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель
Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:50
2022-08-31T16:50
2022-08-31T16:54
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_83cc651f2586919b616079ddfa0da5ed.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению выдачи виз для россиян, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге."Это значительно снизит число новых виз, выдаваемых европейскими государствами. Получение виз станет более сложным и длительным", — сказал он.
https://ria.ru/20220831/vizy-1813478558.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bfbbb2a271b2a29bd4ea8a0722a675fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия
16:50 31.08.2022 (обновлено: 16:54 31.08.2022)
Получение виз в ЕС для россиян станет более сложным, заявил Боррель
Боррель заявил, что получение виз в ЕС для россиян станет более сложным и длительным