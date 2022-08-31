https://ria.ru/20220831/telekanaly-1813511405.html
Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов
Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов - РИА Новости, 31.08.2022
Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов
Владимир Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:37
2022-08-31T17:37
2022-08-31T17:37
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владимир зеленский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории.Он также в очередной раз призвал европейские страны запретить въезд россиянам и заблокировать российскую банковскую систему.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220831/bezopasnost-1813489330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, евросоюз, в мире, телевидение, владимир зеленский, прага
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, В мире, Телевидение, Владимир Зеленский, Прага
Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов
Президент Украины Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание всех российских телеканалов