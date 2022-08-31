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Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов - РИА Новости, 31.08.2022
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Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов
Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов - РИА Новости, 31.08.2022
Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов
Владимир Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:37
2022-08-31T17:37
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украина
европа
евросоюз
в мире
телевидение
владимир зеленский
прага
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории.Он также в очередной раз призвал европейские страны запретить въезд россиянам и заблокировать российскую банковскую систему.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, украина, европа, евросоюз, в мире, телевидение, владимир зеленский, прага
Россия, Украина, Европа, Евросоюз, В мире, Телевидение, Владимир Зеленский, Прага
17:37 31.08.2022
 
Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов

Президент Украины Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание всех российских телеканалов

© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории.
"Ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС", - заявил Зеленский в среду, выступая на "Форуме 2000" в Праге.
Он также в очередной раз призвал европейские страны запретить въезд россиянам и заблокировать российскую банковскую систему.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:01
Рост числа въезжающих из России в ЕС угрожает безопасности, заявил Боррель
 
РоссияУкраинаЕвропаЕвросоюзВ миреТелевидениеВладимир ЗеленскийПрага
 
 
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