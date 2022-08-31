https://ria.ru/20220831/telekanaly-1813511405.html

Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов

Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов - РИА Новости, 31.08.2022

Зеленский призвал Евросоюз запретить вещание российских телеканалов

Владимир Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:37

2022-08-31T17:37

2022-08-31T17:37

россия

украина

европа

евросоюз

в мире

телевидение

владимир зеленский

прага

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал ЕС запретить вещание всех российских телеканалов на своей территории.Он также в очередной раз призвал европейские страны запретить въезд россиянам и заблокировать российскую банковскую систему.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220831/bezopasnost-1813489330.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, европа, евросоюз, в мире, телевидение, владимир зеленский, прага