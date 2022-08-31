https://ria.ru/20220831/sportklaster-1813766923.html

Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы

Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы - РИА Новости, 01.09.2022

Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы

Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского... РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T14:39

2022-08-31T14:39

2022-09-01T16:21

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."В рамках программы "Мой район" на территории в границах домов 33 и 37 по Севастопольскому проспекту обустроили спортивный кластер площадью более 2 гектар: установили фитнес-станцию в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки скалолазных техник, впервые такой тренажер появился в прошлом году в "Парке Яуза", установили 17 тренажеров под навесами для занятий в любую погоду, поставили четыре стола для пинг-понга, привели в порядок дорожки и сделали новые, обновили систему освещения", - заявили в пресс-службе.Сообщается, что в ближайшее время будет установлена уличная мебель и завершены работы по озеленению территории.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва