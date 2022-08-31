14:39 31.08.2022 (обновлено: 16:21 01.09.2022)
Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы
CC BY 3.0 / Управа района Котловка / Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы
Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В рамках программы "Мой район" на территории в границах домов 33 и 37 по Севастопольскому проспекту обустроили спортивный кластер площадью более 2 гектар: установили фитнес-станцию в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки скалолазных техник, впервые такой тренажер появился в прошлом году в "Парке Яуза", установили 17 тренажеров под навесами для занятий в любую погоду, поставили четыре стола для пинг-понга, привели в порядок дорожки и сделали новые, обновили систему освещения", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что в ближайшее время будет установлена уличная мебель и завершены работы по озеленению территории.