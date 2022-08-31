Рейтинг@Mail.ru
Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220831/sportklaster-1813766923.html
Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы
Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы - РИА Новости, 01.09.2022
Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы
Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского... РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-31T14:39
2022-09-01T16:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813771008_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_204df1f32888b739f6f2c65eceeae10d.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."В рамках программы "Мой район" на территории в границах домов 33 и 37 по Севастопольскому проспекту обустроили спортивный кластер площадью более 2 гектар: установили фитнес-станцию в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки скалолазных техник, впервые такой тренажер появился в прошлом году в "Парке Яуза", установили 17 тренажеров под навесами для занятий в любую погоду, поставили четыре стола для пинг-понга, привели в порядок дорожки и сделали новые, обновили систему освещения", - заявили в пресс-службе.Сообщается, что в ближайшее время будет установлена уличная мебель и завершены работы по озеленению территории.
https://realty.ria.ru/20220831/kafe-1813358809.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813771008_629:0:3360:2048_1920x0_80_0_0_144ed45842f075485e46299cdf3267af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
14:39 31.08.2022 (обновлено: 16:21 01.09.2022)
 

Спорткластер появился в районе Котловка на юго-западе Москвы

CC BY 3.0 / Управа района Котловка / Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы
Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
CC BY 3.0 / Управа района Котловка /
Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Современный спортивный кластер появился на Нагорном бульваре в районе Котловка на юго-западе Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"В рамках программы "Мой район" на территории в границах домов 33 и 37 по Севастопольскому проспекту обустроили спортивный кластер площадью более 2 гектар: установили фитнес-станцию в стиле "Русский ниндзя" для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки скалолазных техник, впервые такой тренажер появился в прошлом году в "Парке Яуза", установили 17 тренажеров под навесами для занятий в любую погоду, поставили четыре стола для пинг-понга, привели в порядок дорожки и сделали новые, обновили систему освещения", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что в ближайшее время будет установлена уличная мебель и завершены работы по озеленению территории.
Кафе в московском парке Яуза
31 августа, 11:10Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В московском парке "Яуза" построят кафе
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала