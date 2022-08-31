https://ria.ru/20220831/southkorea-1813491739.html
Россия представит более сотни проектов на южнокорейском рынке контента
Россия представит более сотни проектов на южнокорейском рынке контента - РИА Новости, 31.08.2022
Россия представит более сотни проектов на южнокорейском рынке контента
Россия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide-2022, сообщает пресс-служба Роскино со ссылкой на генерального... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:45
2022-08-31T17:45
2022-08-31T18:06
культура
новости культуры
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южная корея
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide-2022, сообщает пресс-служба Роскино со ссылкой на генерального директора Инну Шалыто.Всего 34 компании представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide. Производители фильмов, сериалов и анимации из РФ будут принимать участие в онлайн-формате.Отмечается, что международные закупщики смогут ознакомиться с такими проектами, как фильм "Либерея: Охотники за сокровищами" о поисках Библиотеки Ивана Грозного, продолжение сериала "Контейнер" о суррогатном материнстве, мелодрама "Велга" и другими.Участие в этом мероприятии — "важный шаг на пути к новым потенциальным партнерствам на рынке Южной Кореи, а также всего Азиатского региона, который уже многие годы приобретает российский контент самых разных жанров", уточнила Шалыто.Broadcast Worldwide-2022 пройдет в Сеуле с 31 августа по 2 сентября в гибридном формате.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, южная корея, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Россия, Южная Корея, Кино и сериалы
17:45 31.08.2022 (обновлено: 18:06 31.08.2022)
Россия представит более сотни проектов на южнокорейском рынке контента
Россия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide-2022, сообщает пресс-служба Роскино со ссылкой на генерального директора Инну Шалыто.
"Рынок BCWW 2022 является для нас возможностью более детально познакомиться с предпочтениями азиатской аудитории, и мы рады предложить целый спектр новых проектов для широкого зрителя", — приводятся слова Шалыто.
Всего 34 компании представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide. Производители фильмов, сериалов и анимации из РФ будут принимать участие в онлайн-формате.
Отмечается, что международные закупщики смогут ознакомиться с такими проектами, как фильм "Либерея: Охотники за сокровищами" о поисках Библиотеки Ивана Грозного, продолжение сериала "Контейнер" о суррогатном материнстве, мелодрама "Велга" и другими.
Участие в этом мероприятии — "важный шаг на пути к новым потенциальным партнерствам на рынке Южной Кореи, а также всего Азиатского региона, который уже многие годы приобретает российский контент самых разных жанров", уточнила Шалыто.
Broadcast Worldwide-2022 пройдет в Сеуле с 31 августа по 2 сентября в гибридном формате.