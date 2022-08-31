https://ria.ru/20220831/southkorea-1813491739.html

Россия представит более сотни проектов на южнокорейском рынке контента

Россия представит более сотни проектов на южнокорейском рынке контента - РИА Новости, 31.08.2022

Россия представит более сотни проектов на южнокорейском рынке контента

Россия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide-2022, сообщает пресс-служба Роскино со ссылкой на генерального... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:45

2022-08-31T17:45

2022-08-31T18:06

культура

новости культуры

россия

южная корея

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151584/95/1515849547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5583636698a4b0a6e238e20605b2e005.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия представит более 160 проектов на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide-2022, сообщает пресс-служба Роскино со ссылкой на генерального директора Инну Шалыто.Всего 34 компании представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide. Производители фильмов, сериалов и анимации из РФ будут принимать участие в онлайн-формате.Отмечается, что международные закупщики смогут ознакомиться с такими проектами, как фильм "Либерея: Охотники за сокровищами" о поисках Библиотеки Ивана Грозного, продолжение сериала "Контейнер" о суррогатном материнстве, мелодрама "Велга" и другими.Участие в этом мероприятии — "важный шаг на пути к новым потенциальным партнерствам на рынке Южной Кореи, а также всего Азиатского региона, который уже многие годы приобретает российский контент самых разных жанров", уточнила Шалыто.Broadcast Worldwide-2022 пройдет в Сеуле с 31 августа по 2 сентября в гибридном формате.

https://ria.ru/20220829/elizaveta-1812404043.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, южная корея, кино и сериалы