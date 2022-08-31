https://ria.ru/20220831/shkola-1813458918.html

Минпросвещения перечислило нововведения, ожидающие школьников с 1 сентября

Минпросвещения перечислило нововведения, ожидающие школьников с 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022

Минпросвещения перечислило нововведения, ожидающие школьников с 1 сентября

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал на общероссийском родительском собрании о нововведениях, которые ждут российских школьников в предстоящем учебном... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:51

2022-08-31T15:51

2022-08-31T17:50

общество

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2975:1673_1920x0_80_0_0_44e359f47b262d9a4e09ec84a8ee9067.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал на общероссийском родительском собрании о нововведениях, которые ждут российских школьников в предстоящем учебном году.Запрет телефоновОдним из ключевых новшеств станет запрет на использование школьниками телефонов во время занятий. Соответствующая норма прописана в санитарных правилах."У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий", — заявил министр.Он подчеркнул, что в случае экстренной ситуации позвонить родителям можно будет с разрешения учителя.Программа по формированию полезных навыковПомимо этого, Министерство просвещения подготовило программу внеурочной деятельности, благодаря которой дети смогут освоить многие полезные для себя навыки."Мы разработали программы внеурочной деятельности по формированию так называемых навыков для жизни. Это предметы, курсы для формирования функциональной, финансовой грамотности, навыков предпринимательства", — сообщил Кравцов.Сокращение количества учебниковМинистр просвещения также анонсировал постепенное сокращение числа учебников до одного на предмет."С 1 сентября будут федеральные программы, единые по начальной и основной школе. Мы сократили количество учебников практически по каждому предмету, этот процесс должен длиться в течение двух-трех лет, уже приняли новый перечень: фактически один учебник по каждому предмету", — рассказал он.Что касается использования электронных учебников и тетрадей, то такую возможность в министерстве не рассматривают."Никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может. Обычные тетради, обычные учебники, ручка", — подчеркнул Кравцов.Историческое просвещение и исполнение гимнаТакже с нового учебного года в школах появится историческое просвещение с первого класса: сам урок истории будет в прежнем формате, но усилят историческую составляющую в рамках таких предметов, как "Русский язык", "Окружающий мир", "Основы религиозных культур и светской этики", "Обществознание" и "География". Помимо этого, будут проводиться киноуроки на исторические темы.Также перед занятиями по понедельникам в школах будут исполнять гимн и поднимать флаг. Наряду с этим в начале недели будет проходить урок "Разговор о важном" во всех школах в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность. Министр сказал, что его запустят по просьбам учителей: школьники задавали им много вопросов про обычную жизнь и человеческие ценности.Позже на совещании с президентом Владимиром Путиным министр просвещения сообщил, что историю начнут преподавать с 1 класса в рамках других предметов."Происходящие сейчас знаковые, переломные события подтверждают, как важно знать историю своей страны. Ее изучение теперь начнется с первого класса в рамках русского языка, предметов "окружающий мир", литературного чтения, обществознания", — уточнил он.Изучение украинского языкаНа совещании с главой государства Кравцов также рассказал о работе над программой по изучению украинского языка."Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — пояснил министр.

https://ria.ru/20220831/telefon-1813430069.html

https://sn.ria.ru/20220831/rosobrnadzor-1813424952.html

https://ria.ru/20220831/putin-1813441550.html

https://ria.ru/20220831/uroki-1813494195.html

https://ria.ru/20220829/onlayn-resursy-1813035535.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование