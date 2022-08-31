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В Ивановской области потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 31.08.2022
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В Ивановской области потушили крупный лесной пожар
В Ивановской области потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 31.08.2022
В Ивановской области потушили крупный лесной пожар
Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:10
2022-08-31T13:10
происшествия
ивановская область
южский район
природные пожары в россии
пожары
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Лесной пожар у села Изотино полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели продолжают мониторинг обстановки с природными пожарами с земли и воздуха.Пожар был обнаружен 25 августа. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и устойчивой сухой погодой. После того, как группировку увеличили в несколько раз, ситуацию удалось стабилизировать.Эвакуация местных жителей не потребовалась. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.
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происшествия, ивановская область, южский район, природные пожары в россии, пожары, россия
Происшествия, Ивановская область, Южский район, Природные пожары в России, пожары, Россия
13:10 31.08.2022
 
В Ивановской области потушили крупный лесной пожар

В Южском районе Ивановской области полностью ликвидировали крупный лесной пожар

© РИА Новости / ГУ МЧС по Ивановской области / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Ивановской области
Тушение лесных пожаров в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / ГУ МЧС по Ивановской области
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Тушение лесных пожаров в Ивановской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Лесной пожар у села Изотино полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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09:28
Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке
Он добавил, что спасатели продолжают мониторинг обстановки с природными пожарами с земли и воздуха.
Пожар был обнаружен 25 августа. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и устойчивой сухой погодой. После того, как группировку увеличили в несколько раз, ситуацию удалось стабилизировать.
Эвакуация местных жителей не потребовалась. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.
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