https://ria.ru/20220831/pozhary-1813403571.html
В Ивановской области потушили крупный лесной пожар
В Ивановской области потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 31.08.2022
В Ивановской области потушили крупный лесной пожар
Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:10
2022-08-31T13:10
2022-08-31T13:10
происшествия
ивановская область
южский район
природные пожары в россии
пожары
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Лесной пожар у села Изотино полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели продолжают мониторинг обстановки с природными пожарами с земли и воздуха.Пожар был обнаружен 25 августа. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и устойчивой сухой погодой. После того, как группировку увеличили в несколько раз, ситуацию удалось стабилизировать.Эвакуация местных жителей не потребовалась. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.
https://ria.ru/20220831/pozhary-1813328233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Ивановская область, Южский район, Природные пожары в России, пожары, Россия
В Ивановской области потушили крупный лесной пожар
В Южском районе Ивановской области полностью ликвидировали крупный лесной пожар