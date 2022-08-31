https://ria.ru/20220831/pozhary-1813403571.html

В Ивановской области потушили крупный лесной пожар

В Ивановской области потушили крупный лесной пожар - РИА Новости, 31.08.2022

В Ивановской области потушили крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:10

2022-08-31T13:10

2022-08-31T13:10

происшествия

ивановская область

южский район

природные пожары в россии

пожары

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Лесной пожар у села Изотино полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что спасатели продолжают мониторинг обстановки с природными пожарами с земли и воздуха.Пожар был обнаружен 25 августа. Тушение осложнялось сильными порывами ветра и устойчивой сухой погодой. После того, как группировку увеличили в несколько раз, ситуацию удалось стабилизировать.Эвакуация местных жителей не потребовалась. В воскресенье губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично приехал следить за ликвидацией лесного пожара в Южском районе.

https://ria.ru/20220831/pozhary-1813328233.html

ивановская область

южский район

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ивановская область, южский район, природные пожары в россии, пожары, россия