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Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области - РИА Новости, 31.08.2022
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Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области
Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области - РИА Новости, 31.08.2022
Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области
Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:36
2022-08-31T17:36
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Григоренко."Мы стали выводить людей и технику с территории Рязанской области, потому что она уже не нужна в таком количестве. И люди в пункте временного размещения, как мне доложили только что, с понедельника тоже вернулись в свои дома", - сказал Григоренко.По его словам, в самые "пиковые" моменты в области работало более 9 тысяч человек.Григоренко уточнил, что пожар в Рязанской области в целом локализован, а усилия сосредоточены на локализации одного очага.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20220831/pozhar-1813487475.html
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рязанская область
московская область (подмосковье)
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, московская область (подмосковье), москва, россия
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия
17:36 31.08.2022
 
Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области

Вице-премьер Григоренко сообщил о выводе части спасателей и техники из Рязанской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Мы стали выводить людей и технику с территории Рязанской области, потому что она уже не нужна в таком количестве. И люди в пункте временного размещения, как мне доложили только что, с понедельника тоже вернулись в свои дома", - сказал Григоренко.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:57
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко
По его словам, в самые "пиковые" моменты в области работало более 9 тысяч человек.
Григоренко уточнил, что пожар в Рязанской области в целом локализован, а усилия сосредоточены на локализации одного очага.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:29
Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, заявил Григоренко
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссия
 
 
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