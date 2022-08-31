https://ria.ru/20220831/pozharotushenie-1813510680.html

Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области

Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области - РИА Новости, 31.08.2022

Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области

Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:36

2022-08-31T17:36

2022-08-31T17:36

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Григоренко."Мы стали выводить людей и технику с территории Рязанской области, потому что она уже не нужна в таком количестве. И люди в пункте временного размещения, как мне доложили только что, с понедельника тоже вернулись в свои дома", - сказал Григоренко.По его словам, в самые "пиковые" моменты в области работало более 9 тысяч человек.Григоренко уточнил, что пожар в Рязанской области в целом локализован, а усилия сосредоточены на локализации одного очага.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20220831/pozhar-1813487475.html

https://ria.ru/20220831/pozhar-1813506529.html

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

россия

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