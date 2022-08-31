https://ria.ru/20220831/pozharotushenie-1813510680.html
Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области
Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области - РИА Новости, 31.08.2022
Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области
Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:36
2022-08-31T17:36
2022-08-31T17:36
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812257088_0:80:2400:1430_1920x0_80_0_0_b0e982c48eb330142ec9be1a65cd8760.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Спасателей и технику, занятых на тушении природных пожаров, начали выводить с территории Рязанской области, так как в таком количестве уже нет необходимости, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Григоренко."Мы стали выводить людей и технику с территории Рязанской области, потому что она уже не нужна в таком количестве. И люди в пункте временного размещения, как мне доложили только что, с понедельника тоже вернулись в свои дома", - сказал Григоренко.По его словам, в самые "пиковые" моменты в области работало более 9 тысяч человек.Григоренко уточнил, что пожар в Рязанской области в целом локализован, а усилия сосредоточены на локализации одного очага.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20220831/pozhar-1813487475.html
https://ria.ru/20220831/pozhar-1813506529.html
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812257088_147:0:2280:1600_1920x0_80_0_0_97bda4195f9a9a70ba2583d43555a84c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, московская область (подмосковье), москва, россия
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия
Часть спасателей и пожарной техники выводят с территории Рязанской области
Вице-премьер Григоренко сообщил о выводе части спасателей и техники из Рязанской области