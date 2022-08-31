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Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко - РИА Новости, 31.08.2022
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Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко - РИА Новости, 31.08.2022
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко
Ситуация с пожарами в Рязанской области характеризуется как контролируемая, доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:57
2022-08-31T17:13
россия
происшествия
рязанская область
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области характеризуется как контролируемая, доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая... у нас на всей территории сохранился один очаг, такой, локальный, на восточной кромке", - сказал Малков.
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россия
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Екатерина Зайцева
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россия, происшествия, рязанская область, дмитрий григоренко
Россия, Происшествия, Рязанская область, Дмитрий Григоренко
16:57 31.08.2022 (обновлено: 17:13 31.08.2022)
 
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко

Вице-премьер Григоренко заявил, что пожар в Рязанской области в целом локализован

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области характеризуется как контролируемая, доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая... у нас на всей территории сохранился один очаг, такой, локальный, на восточной кромке", - сказал Малков.
Сотрудник МЧС тушит пожар - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:03
В челябинском селе Варна ликвидировали открытое горение
 
РоссияПроисшествияРязанская областьДмитрий Григоренко
 
 
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