https://ria.ru/20220831/pozhar-1813487475.html

Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко

Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко - РИА Новости, 31.08.2022

Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко

Ситуация с пожарами в Рязанской области характеризуется как контролируемая, доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:57

2022-08-31T16:57

2022-08-31T17:13

россия

происшествия

рязанская область

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области характеризуется как контролируемая, доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая... у нас на всей территории сохранился один очаг, такой, локальный, на восточной кромке", - сказал Малков.

https://ria.ru/20220831/gorenie-1813490777.html

россия

рязанская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, рязанская область, дмитрий григоренко