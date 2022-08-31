https://ria.ru/20220831/pozhar-1813487475.html
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко - РИА Новости, 31.08.2022
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко
Ситуация с пожарами в Рязанской области характеризуется как контролируемая, доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:57
2022-08-31T16:57
2022-08-31T17:13
россия
происшествия
рязанская область
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области характеризуется как контролируемая, доложил врио губернатора Рязанской области Павел Малков президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая... у нас на всей территории сохранился один очаг, такой, локальный, на восточной кромке", - сказал Малков.
https://ria.ru/20220831/gorenie-1813490777.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, рязанская область, дмитрий григоренко
Россия, Происшествия, Рязанская область, Дмитрий Григоренко
16:57 31.08.2022 (обновлено: 17:13 31.08.2022)
Пожар в Рязанской области в целом локализован, заявил Григоренко
Вице-премьер Григоренко заявил, что пожар в Рязанской области в целом локализован