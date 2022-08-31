https://ria.ru/20220831/pozhar-1813470668.html

Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей

Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей - РИА Новости, 31.08.2022

Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей

Почти 80 спасателей тушат природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:18

2022-08-31T16:18

2022-08-31T16:19

происшествия

оренбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578123738_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_fdb76c693074f5bd2568689b87bfa5be.jpg

УФА, 31 авг – РИА Новости. Почти 80 спасателей тушат природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.В пресс-службе журналистам рассказали, что горит трава вблизи экопарка "Качакарский мар". Площадь пожара составляет примерно 500 "квадратов"."К тушению пожара привлечено 79 человек и 40 единиц техники, от МЧС 43 человека, 16 единиц техники. Обстановку на месте контролирует начальник главного управления МЧС РФ по региону Александр Зенов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация из-за непростых погодных условий достаточно сложная, однако огнеборцам удаётся сдерживать пламя."На месте тушения в настоящий момент создано четыре боевых участка. Основные силы брошены на защиту домов населённых пунктов", - добавили в ведомстве.По данным пресс-службы, для уточнения параметров обстановки и координации в главном управлении работает оперативный штаб, а на месте тушения развёрнут подвижный пункт управления. На место прибыл оренбургский мэр Сергей Салмин."Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем. К месту тушения организован подвоз воды для бесперебойной подачи жидкости на боевые позиции", - сообщили в пресс-службе.Экопарк "Качкарский мар" расположен в районе поселка Ростоши Оренбурга.

https://ria.ru/20220831/pozhary-1813379558.html

https://ria.ru/20220830/pozhary-1813178794.html

https://ria.ru/20220831/pozhary-1813328233.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии