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Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей - РИА Новости, 31.08.2022
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Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей
Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей - РИА Новости, 31.08.2022
Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей
Почти 80 спасателей тушат природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:18
2022-08-31T16:19
происшествия
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УФА, 31 авг – РИА Новости. Почти 80 спасателей тушат природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.В пресс-службе журналистам рассказали, что горит трава вблизи экопарка "Качакарский мар". Площадь пожара составляет примерно 500 "квадратов"."К тушению пожара привлечено 79 человек и 40 единиц техники, от МЧС 43 человека, 16 единиц техники. Обстановку на месте контролирует начальник главного управления МЧС РФ по региону Александр Зенов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация из-за непростых погодных условий достаточно сложная, однако огнеборцам удаётся сдерживать пламя."На месте тушения в настоящий момент создано четыре боевых участка. Основные силы брошены на защиту домов населённых пунктов", - добавили в ведомстве.По данным пресс-службы, для уточнения параметров обстановки и координации в главном управлении работает оперативный штаб, а на месте тушения развёрнут подвижный пункт управления. На место прибыл оренбургский мэр Сергей Салмин."Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем. К месту тушения организован подвоз воды для бесперебойной подачи жидкости на боевые позиции", - сообщили в пресс-службе.Экопарк "Качкарский мар" расположен в районе поселка Ростоши Оренбурга.
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происшествия, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
16:18 31.08.2022 (обновлено: 16:19 31.08.2022)
 
Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей

Горящую траву рядом с экопарком "Качакарский мар" в Оренбурге тушат 79 спасателей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат природный пожар
Сотрудники МЧС тушат природный пожар - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники МЧС тушат природный пожар. Архивное фото
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УФА, 31 авг – РИА Новости. Почти 80 спасателей тушат природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
В пресс-службе журналистам рассказали, что горит трава вблизи экопарка "Качакарский мар". Площадь пожара составляет примерно 500 "квадратов".
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"К тушению пожара привлечено 79 человек и 40 единиц техники, от МЧС 43 человека, 16 единиц техники. Обстановку на месте контролирует начальник главного управления МЧС РФ по региону Александр Зенов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация из-за непростых погодных условий достаточно сложная, однако огнеборцам удаётся сдерживать пламя.
"На месте тушения в настоящий момент создано четыре боевых участка. Основные силы брошены на защиту домов населённых пунктов", - добавили в ведомстве.
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По данным пресс-службы, для уточнения параметров обстановки и координации в главном управлении работает оперативный штаб, а на месте тушения развёрнут подвижный пункт управления. На место прибыл оренбургский мэр Сергей Салмин.
"Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем. К месту тушения организован подвоз воды для бесперебойной подачи жидкости на боевые позиции", - сообщили в пресс-службе.
Экопарк "Качкарский мар" расположен в районе поселка Ростоши Оренбурга.
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ПроисшествияОренбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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