https://ria.ru/20220831/pozhar-1813470668.html
Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей
Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей - РИА Новости, 31.08.2022
Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей
Почти 80 спасателей тушат природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:18
2022-08-31T16:18
2022-08-31T16:19
происшествия
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УФА, 31 авг – РИА Новости. Почти 80 спасателей тушат природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.В пресс-службе журналистам рассказали, что горит трава вблизи экопарка "Качакарский мар". Площадь пожара составляет примерно 500 "квадратов"."К тушению пожара привлечено 79 человек и 40 единиц техники, от МЧС 43 человека, 16 единиц техники. Обстановку на месте контролирует начальник главного управления МЧС РФ по региону Александр Зенов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация из-за непростых погодных условий достаточно сложная, однако огнеборцам удаётся сдерживать пламя."На месте тушения в настоящий момент создано четыре боевых участка. Основные силы брошены на защиту домов населённых пунктов", - добавили в ведомстве.По данным пресс-службы, для уточнения параметров обстановки и координации в главном управлении работает оперативный штаб, а на месте тушения развёрнут подвижный пункт управления. На место прибыл оренбургский мэр Сергей Салмин."Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем. К месту тушения организован подвоз воды для бесперебойной подачи жидкости на боевые позиции", - сообщили в пресс-службе.Экопарк "Качкарский мар" расположен в районе поселка Ростоши Оренбурга.
https://ria.ru/20220831/pozhary-1813379558.html
https://ria.ru/20220830/pozhary-1813178794.html
https://ria.ru/20220831/pozhary-1813328233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
16:18 31.08.2022 (обновлено: 16:19 31.08.2022)
Природный пожар рядом с экопарком в Оренбурге тушат 79 спасателей
Горящую траву рядом с экопарком "Качакарский мар" в Оренбурге тушат 79 спасателей