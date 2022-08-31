https://ria.ru/20220831/pokhorony-1813353520.html

Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли

Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли - РИА Новости, 31.08.2022

Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли

Решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока не принималось, этот вопрос будет решаться сегодня в среду,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:57

2022-08-31T10:57

2022-08-31T11:24

михаил горбачев

умер михаил горбачев

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока не принималось, этот вопрос будет решаться сегодня в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас пока не могу точно сказать, потому что сегодня, естественно, этим вопросом будут заниматься, будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений. День начался, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Cоюзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813355290.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил горбачев, умер михаил горбачев, дмитрий песков