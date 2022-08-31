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Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли
Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли - РИА Новости, 31.08.2022
Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли
Решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока не принималось, этот вопрос будет решаться сегодня в среду,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:57
2022-08-31T11:24
михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока не принималось, этот вопрос будет решаться сегодня в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас пока не могу точно сказать, потому что сегодня, естественно, этим вопросом будут заниматься, будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений. День начался, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Cоюзом и странами Запада.
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михаил горбачев, умер михаил горбачев, дмитрий песков
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Дмитрий Песков
10:57 31.08.2022 (обновлено: 11:24 31.08.2022)
 
Песков: решение о государственных похоронах Горбачева еще не приняли

Песков заявил, что решение о государственных похоронах Горбачева примут 31 августа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Решение об организации государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока не принималось, этот вопрос будет решаться сегодня в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас пока не могу точно сказать, потому что сегодня, естественно, этим вопросом будут заниматься, будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений. День начался, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Cоюзом и странами Запада.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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