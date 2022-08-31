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Россиянам объяснили, что будет, если отложить оформление пенсии
Россиянам объяснили, что будет, если отложить оформление пенсии - РИА Новости, 31.08.2022
Россиянам объяснили, что будет, если отложить оформление пенсии
Отложить оформление пенсии россияне могут на период от года до десяти лет, при этом им назначат повышенную выплату. Насколько это выгодно и каким будет размер... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:15
2022-08-31T01:15
2022-08-31T01:15
общество
россия
ольга лебединская
пенсии
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отложить оформление пенсии россияне могут на период от года до десяти лет, при этом им назначат повышенную выплату. Насколько это выгодно и каким будет размер надбавок к ежемесячным суммам, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Пенсионный возраст в 2022 году составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. Если отложить оформление пенсии и продолжить трудиться, стаж и количество пенсионных коэффициентов увеличатся.По ее словам, если отложить оформление пенсии на 12 месяцев со дня возникновения права, поправочный коэффициент составит 1.056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой выплаты.Через пять лет — это будет 1,36 для фиксированной выплаты и 1,45 — для страховой. За десять лет коэффициент в первом случае составит 2,11, во втором — 2,32. Те, кто уже вышел на пенсию, могут получить повышенный коэффициент, если будут трудоустроены на срок от года, заключила Лебединская.
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общество, россия, ольга лебединская, пенсии, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Ольга Лебединская, Пенсии, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам объяснили, что будет, если отложить оформление пенсии
Эксперт Лебединская заявила о возможности повышенной пенсии при ее отложенном оформлении