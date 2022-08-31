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Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града" - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска в среду выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Зайцево в Донецкой Народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:18
2022-08-31T20:18
2022-08-31T20:37
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Зайцево в Донецкой Народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.20 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, сообщается, что снарядами калибром 155 миллиметров были обстреляны населенные пункты Новобахмутовка, Верхнеторецкое и Киевский район Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
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украина
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в мире, зайцево, сцкк, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР)
20:18 31.08.2022 (обновлено: 20:37 31.08.2022)
Украинские военные обстреляли Зайцево из "Града"
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из "Града" по Зайцево