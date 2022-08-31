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Украинские военные за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов
Украинские военные за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские военные за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов
Украинские войска за час выпустили по территории ДНР более 40 мин и снарядов, в том числе четыре раза подвергся обстрелу Донецк, сообщило в среду... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:38
2022-08-31T16:38
2022-08-31T16:38
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР более 40 мин и снарядов, в том числе четыре раза подвергся обстрелу Донецк, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным представительства ДНР, украинские войска в 14.40 выпустили по Новобахмутовке семь снарядов калибром 152 миллиметра; в 15.00 по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра; в 15.15 по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра; в 15.15 по Петровскому району Донецка - 10 мин калибром 120 миллиметров; в 15.20 по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра. В 15.30 мск обстрелу вновь подвергся Петровский район Донецка, украинские войска выпустили по нему восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
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донецк (днр), в мире, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика
Украинские военные за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов
В СЦКК ДНР сообщили, что украинские войска за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов