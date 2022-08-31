https://ria.ru/20220831/obstrel-1813479053.html

Украинские военные за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов

Украинские военные за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские военные за час выпустили по ДНР более 40 мин и снарядов

Украинские войска за час выпустили по территории ДНР более 40 мин и снарядов, в том числе четыре раза подвергся обстрелу Донецк, сообщило в среду... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:38

2022-08-31T16:38

2022-08-31T16:38

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР более 40 мин и снарядов, в том числе четыре раза подвергся обстрелу Донецк, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным представительства ДНР, украинские войска в 14.40 выпустили по Новобахмутовке семь снарядов калибром 152 миллиметра; в 15.00 по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра; в 15.15 по Кировскому району Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра; в 15.15 по Петровскому району Донецка - 10 мин калибром 120 миллиметров; в 15.20 по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра. В 15.30 мск обстрелу вновь подвергся Петровский район Донецка, украинские войска выпустили по нему восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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донецк (днр), в мире, петровский район, донецкая народная республика