https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813458472.html
ЦБ назвал самые популярные схемы мошенников для обмана школьников
ЦБ назвал самые популярные схемы мошенников для обмана школьников - РИА Новости, 31.08.2022
ЦБ назвал самые популярные схемы мошенников для обмана школьников
Чаще всего дети попадаются на уловки финансовых онлайн-мошенников, чьи схемы связаны с играми, желанием заработать карманными деньгами и общением в мессенджерах РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:50
2022-08-31T15:50
2022-08-31T15:50
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости Чаще всего дети попадаются на уловки финансовых онлайн-мошенников, чьи схемы связаны с играми, желанием заработать карманными деньгами и общением в мессенджерах и социальных сетях, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу."Дети – одна из наиболее уязвимых аудиторий, которая чаще всего попадается на обман, в том числе со стороны финансовых онлайн-аферистов. Поэтому обучаться правилам цифровой безопасности нужно с малых лет", - говорится в сообщении. В ЦБ привели четыре актуальные схемы, которые сегодня угрожают финансам школьников.Первая связана с онлайн-играми. "Злоумышленники создают поддельные магазины онлайн-игр, где покупатель вводит данные карты и лишается денег, предлагают услуги по обходу территориальных ограничений, которые установили некоторые игровые сервисы, выманивая здесь данные карты или внедряя вредоносное ПО", - раскрыл подробности ЦБ. Также аферисты участвуют в тематических форумах, чтобы втереться в доверие к несовершеннолетним посетителям и выманивать у них деньги, в том числе под благовидным предлогом вынуждая сообщать данные карты родителей, добавил регулятор.Вторая схема основана на желании подростков подзаработать в интернете. Аферисты заманивают детей объявлениями о быстром и легком заработке, например, предлагают проходить тесты, участвовать в опросах, а якобы для перевода оплаты за работу требуют все данные карты и похищают средства. Также в сети предлагают участвовать в "инвестиционных онлайн-играх", которые действуют по принципу классической финансовой пирамиды - собирают деньги и требуют приводить новых участников для получения дополнительных бонусов. Как финал – проект закрывается, и доступ к деньгам просто исчезает, указал ЦБ.Кроме того, аферисты могут привлекать подростков к переводу денег со счета на счет за процент, выдавая это за легальную деятельность, а по факту втягивая в мошенническую схему по транзиту преступных денежных средств, что грозит уголовной ответственностью.Третья схема – это "классический" прием мошенников по созданию фейковых интернет-магазинов с низкими ценами на популярные товары среди подростков – цифровой техники, аксессуаров, продолжили в ЦБ. "Выманивая данные карты, злоумышленники опустошают счет, а также могут добраться и до денег родителей, если карта, которой пользуется ребенок для покупок, привязана к счету взрослого", - говорится в сообщении.И, наконец, аферисты активно орудуют в социальных сетях и мессенджерах, сообщили в ЦБ. Злоумышленники могут взломать аккаунты в соцсети и рассылать по спискам контактов просьбы срочно перевести деньги, а также могут прислать в мессенджер или разместить в комментариях ссылку на ресурс с вредоносным ПО. "Также можно назвать опасной ситуацию, когда мошенники притворяются ровесником, общаются, сближаются и становятся "виртуальным другом" подростка. Через какое-то время "дружбы", злоумышленники пользуются вызванным доверием ребенка, убеждая совершать противоправные действия, вовлекать в совершение экономических и иных преступлений", - отмечается в сообщении.
https://sn.ria.ru/20220831/kravtsov-1813341173.html
https://ria.ru/20220831/obman-1813306622.html
https://ria.ru/20220824/banki-1811850290.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ назвал самые популярные схемы мошенников для обмана школьников
ЦБ: чаще всего школьники попадаются на уловки мошенников, чьи схемы связаны с играми
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости Чаще всего дети попадаются на уловки финансовых онлайн-мошенников, чьи схемы связаны с играми, желанием заработать карманными деньгами и общением в мессенджерах и социальных сетях, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
"Дети – одна из наиболее уязвимых аудиторий, которая чаще всего попадается на обман, в том числе со стороны финансовых онлайн-аферистов. Поэтому обучаться правилам цифровой безопасности нужно с малых лет", - говорится в сообщении. В ЦБ
привели четыре актуальные схемы, которые сегодня угрожают финансам школьников.
Первая связана с онлайн-играми. "Злоумышленники создают поддельные магазины онлайн-игр, где покупатель вводит данные карты и лишается денег, предлагают услуги по обходу территориальных ограничений, которые установили некоторые игровые сервисы, выманивая здесь данные карты или внедряя вредоносное ПО", - раскрыл подробности ЦБ. Также аферисты участвуют в тематических форумах, чтобы втереться в доверие к несовершеннолетним посетителям и выманивать у них деньги, в том числе под благовидным предлогом вынуждая сообщать данные карты родителей, добавил регулятор.
Вторая схема основана на желании подростков подзаработать в интернете. Аферисты заманивают детей объявлениями о быстром и легком заработке, например, предлагают проходить тесты, участвовать в опросах, а якобы для перевода оплаты за работу требуют все данные карты и похищают средства. Также в сети предлагают участвовать в "инвестиционных онлайн-играх", которые действуют по принципу классической финансовой пирамиды - собирают деньги и требуют приводить новых участников для получения дополнительных бонусов. Как финал – проект закрывается, и доступ к деньгам просто исчезает, указал ЦБ.
Кроме того, аферисты могут привлекать подростков к переводу денег со счета на счет за процент, выдавая это за легальную деятельность, а по факту втягивая в мошенническую схему по транзиту преступных денежных средств, что грозит уголовной ответственностью.
Третья схема – это "классический" прием мошенников по созданию фейковых интернет-магазинов с низкими ценами на популярные товары среди подростков – цифровой техники, аксессуаров, продолжили в ЦБ. "Выманивая данные карты, злоумышленники опустошают счет, а также могут добраться и до денег родителей, если карта, которой пользуется ребенок для покупок, привязана к счету взрослого", - говорится в сообщении.
И, наконец, аферисты активно орудуют в социальных сетях и мессенджерах, сообщили в ЦБ. Злоумышленники могут взломать аккаунты в соцсети и рассылать по спискам контактов просьбы срочно перевести деньги, а также могут прислать в мессенджер или разместить в комментариях ссылку на ресурс с вредоносным ПО. "Также можно назвать опасной ситуацию, когда мошенники притворяются ровесником, общаются, сближаются и становятся "виртуальным другом" подростка. Через какое-то время "дружбы", злоумышленники пользуются вызванным доверием ребенка, убеждая совершать противоправные действия, вовлекать в совершение экономических и иных преступлений", - отмечается в сообщении.