https://ria.ru/20220831/minoborony-1813401684.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ

Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили уже 280 украинских боевых самолетов и 151 вертолет, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:03

2022-08-31T13:03

2022-08-31T13:03

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили уже 280 украинских боевых самолетов и 151 вертолет, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813395503.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины