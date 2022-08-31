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Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/minoborony-1813401684.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ
Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили уже 280 украинских боевых самолетов и 151 вертолет, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:03
2022-08-31T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили уже 280 украинских боевых самолетов и 151 вертолет, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813395503.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:03 31.08.2022
 
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 украинских боевых самолетов

© РИА НовостиВоеннослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили уже 280 украинских боевых самолетов и 151 вертолет, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
12:46Специальная военная операция на Украине
Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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