https://ria.ru/20220831/minoborony-1813401684.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ - РИА Новости, 31.08.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ
Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили уже 280 украинских боевых самолетов и 151 вертолет, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:03
2022-08-31T13:03
2022-08-31T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции уничтожили уже 280 украинских боевых самолетов и 151 вертолет, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813395503.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 боевых самолетов ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили 280 украинских боевых самолетов