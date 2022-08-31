https://ria.ru/20220831/lepestok-1813367471.html

В ДНР 58 человек подорвались на украинских минах "Лепесток"

В ДНР 58 человек подорвались на украинских минах "Лепесток" - РИА Новости, 31.08.2022

В ДНР 58 человек подорвались на украинских минах "Лепесток"

Украина не прекращает использование против мирных жителей Донецкой народной республики запрещённых противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", несмотря на жалобы в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:29

2022-08-31T11:29

2022-08-31T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

донецкая народная республика

дарья морозова

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украина не прекращает использование против мирных жителей Донецкой народной республики запрещённых противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", несмотря на жалобы в международные инстанции, зарегистрировано уже 58 случаев подрыва, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова."На данный момент уже мы зарегистрировали 58 случаев подрыва, один человек скончался, и, к сожалению, в этой статистике ещё присутствуют двое детей, которые подорвались на данных минах", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, пожилые люди и дети - самая уязвимая в этом смысле часть населения.Ещё 27 декабря 2005 года Украина ратифицировала Конвенцию о запрете противопехотных мин, известную также как Оттавский договор. Это предполагало полное уничтожение запасов противопехотных мин, однако Украина сохранила, как минимум, запасы мин ПФМ-1 "Лепесток" и активно применяет их, в том числе против мирного населения Донбасса, чему есть многочисленные свидетельства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с этим, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811947324.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины