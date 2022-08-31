Рейтинг@Mail.ru
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание" - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/lavrov-1813336668.html
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание" - РИА Новости, 31.08.2022
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:52
2022-08-31T16:52
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813440378_0:36:600:374_1920x0_80_0_0_d13e2194b054a88fd46c6095ec122784.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Лавров на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве
LIVE: Лавров на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве
2022-08-31T16:52
true
PT41M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813440378_28:0:573:409_1920x0_80_0_0_f4da8cc2bbce296d1266de7e275ea210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, видео
Общество
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
2022-08-31T16:52
true
PT41M51S
16:52 31.08.2022
 

Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"

Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала