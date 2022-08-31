https://ria.ru/20220831/lavrov-1813336668.html
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание" - РИА Новости, 31.08.2022
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:52
2022-08-31T16:52
2022-08-31T16:52
общество
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лавров на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве
LIVE: Лавров на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве
2022-08-31T16:52
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PT41M51S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, видео
Общество
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.
2022-08-31T16:52
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PT41M51S
Сергей Лавров выступает на образовательном марафоне "Знание"
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на федеральном образовательном марафоне "Знание" в Москве.