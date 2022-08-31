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На Кубани восстановили права 60 тысяч дольщиков с 2015 года - РИА Новости, 31.08.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220831/kuban-1813294936.html
На Кубани восстановили права 60 тысяч дольщиков с 2015 года
На Кубани восстановили права 60 тысяч дольщиков с 2015 года - РИА Новости, 31.08.2022
На Кубани восстановили права 60 тысяч дольщиков с 2015 года
На Кубани восстановили права около 60 тысяч обманутых дольщиков в период с 2015 года, сообщила администрация региона. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:38
2022-08-31T00:38
краснодарский край
общество
жилье
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. На Кубани восстановили права около 60 тысяч обманутых дольщиков в период с 2015 года, сообщила администрация региона.Уточняется, что речь об этом шла на межведомственном совещании, в котором приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский.Уточняется, что в реестре проблемных объектов на сегодняшний день остается 121 дом. "До конца года планируем решить вопрос по 41 долгострою, в 2023 году – по 80. По каждому из них утвердили дорожные карты. Из бюджета региона на восстановление прав дольщиков на 2022 и 2023 годы предусмотрели 2,5 млрд рублей, в том числе и взносы в Фонд развития территорий", – пояснил Кондратьев.Отмечается, что в работе у Фонда находятся 58 долгостроев. 18 из них достроят, по 40 – планируется выплатить компенсации. Ещё 62 дома завершат застройщики или инвесторы. "Дольщики одного ЖК, которые не могут претендовать на помощь Фонда, получат компенсации из краевого бюджета за счет нового механизма", - пояснили в администрации края.
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общество, жилье, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Жилье, Вениамин Кондратьев
00:38 31.08.2022
 
На Кубани восстановили права 60 тысяч дольщиков с 2015 года

На Кубани восстановили права 60 тысяч обманутых дольщиков в период с 2015 года

© Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСтроительство нового жилья
Строительство нового жилья
© Сергей Гунеев
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КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. На Кубани восстановили права около 60 тысяч обманутых дольщиков в период с 2015 года, сообщила администрация региона.
Уточняется, что речь об этом шла на межведомственном совещании, в котором приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев и прокурор края Сергей Табельский.
"С 2015 года в тесном сотрудничестве с прокуратурой на Кубани восстановили права порядка 60 тысяч обманутых дольщиков – это 426 домов", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Уточняется, что в реестре проблемных объектов на сегодняшний день остается 121 дом. "До конца года планируем решить вопрос по 41 долгострою, в 2023 году – по 80. По каждому из них утвердили дорожные карты. Из бюджета региона на восстановление прав дольщиков на 2022 и 2023 годы предусмотрели 2,5 млрд рублей, в том числе и взносы в Фонд развития территорий", – пояснил Кондратьев.
Отмечается, что в работе у Фонда находятся 58 долгостроев. 18 из них достроят, по 40 – планируется выплатить компенсации. Ещё 62 дома завершат застройщики или инвесторы. "Дольщики одного ЖК, которые не могут претендовать на помощь Фонда, получат компенсации из краевого бюджета за счет нового механизма", - пояснили в администрации края.
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