https://ria.ru/20220831/gosuslugi-1813536908.html
Число абитуриентов, подавших документы через Госуслуги, выросло в 7,5 раза
Число абитуриентов, подавших документы через Госуслуги, выросло в 7,5 раза - РИА Новости, 31.08.2022
Число абитуриентов, подавших документы через Госуслуги, выросло в 7,5 раза
Число абитуриентов, которые подавали документы через Госуслуги, выросло в 7,5 раз по сравнению с 2021 годом, заявил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:26
2022-08-31T18:26
2022-08-31T18:26
общество
россия
валерий фальков
госуслуги
интернет
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число абитуриентов, которые подавали документы через Госуслуги, выросло в 7,5 раз по сравнению с 2021 годом, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Особенностью приемной кампании этого года было массовое использование абитуриентами нового канала: стало массовое использование абитуриентами канала подачи документов через портал Госуслуг. Если в предыдущие годы мы традиционно использовали три способа подачи документов в вузы: можно было лично, направить документы по почте или подать через сайт вуза, в этом году впервые в пилотном режиме все без исключения абитуриенты получили возможность подать документы через Госуслуги", - сказал Фальков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, в результате доступность вузов для абитуриентов увеличилась, а количество заявлений поданных через Госуслуги существенно возросло. "В прошлом году это было всего 480 тысяч, в этом году 2,8 миллиона заявлений. В 7,5 раз увеличилось количество абитуриентов, которые воспользовались Госуслугами", - отметил он.
https://ria.ru/20220829/pasport-1813035846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, госуслуги, интернет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Валерий Фальков, Госуслуги, Интернет, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Число абитуриентов, подавших документы через Госуслуги, выросло в 7,5 раза
Фальков: число абитуриентов, подавших документы через Госуслуги, выросло в 7,5 раза