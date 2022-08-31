https://ria.ru/20220831/forum-1813472621.html

"Российский экологический оператор" стал экопартнером ВЭФ-2022

"Российский экологический оператор" стал экопартнером ВЭФ-2022 - РИА Новости, 31.08.2022

"Российский экологический оператор" стал экопартнером ВЭФ-2022

"Российский экологический оператор" стал экологическим партнером Восточного экономического форума во Владивостоке, он организует на площадке раздельный сбор... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:23

2022-08-31T16:23

2022-08-31T16:23

жкх

владивосток

россия

российский экологический оператор

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2022

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Российский экологический оператор" стал экологическим партнером Восточного экономического форума во Владивостоке, он организует на площадке раздельный сбор мусора, сообщили в пресс-службе компании."Российский экологический оператор" выступит экологическим партнером Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 5−8 сентября 2022 года. Со стороны ППК планируется проведение отраслевой сессии, посвященной формированию экономики замкнутого цикла в России, а также организация раздельного сбора отходов на территории форума. Более того, РЭО готовится провести конкурс проектов в рамках "ВЭФ. Юниор"", - говорится в сообщении.В РЭО уточнили, что конкурс на тему экологии позволит выявить перспективные и инновационные проекты, новые решения, предложения по охране окружающей среды, популяризации раздельного сбора твердых коммунальных отходов и креативные подходы к организации и популяризации экологического образа жизни.Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента Российской Федерации от 14 января 2019 года № 8. Ключевая задача РЭО – сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году – сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20220830/vef-2022-1813075719.html

https://ria.ru/20220831/vef-2022-1813308063.html

владивосток

россия

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жкх, владивосток, россия, российский экологический оператор, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022