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Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления - РИА Новости, 31.08.2022
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Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления
Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления - РИА Новости, 31.08.2022
Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления
Правительство Швейцарии запустило кампанию, призывающую жителей и предприятия добровольно экономить энергию на фоне угрозы возникновения дефицита газа и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:10
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владимир путин
швейцария
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии запустило кампанию, призывающую жителей и предприятия добровольно экономить энергию на фоне угрозы возникновения дефицита газа и электроэнергии."Федеральный совет принял решение о многочисленных мерах, чтобы Швейцария могла быстро нарастить свое энергоснабжение в рамках подготовки к зиме. Стартовавшая сегодня кампания под слоганом "Энергия ограничена. Давайте не тратить ее попусту" дополняет эту систему мер... Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно большее участие, чтобы Швейцария не оказалась в ситуации дефицита", - говорится в сообщении на сайте правительства.Кампания будет действовать вплоть до апреля 2023 года и включать в себя советы о том, как снизить спрос на энергию. В частности, будет предложено понизить значение на термостате, использовать меньше горячей воды, выключать свет при выходе из помещения и бытовую технику, когда она не используется. В результате подобных мер правительство стремиться снизить потребление газа на 15%.Отмечается, что рекомендации будут публиковаться на специальном сайте, в виде объявлений, анонсов и через государственные сайты.Ранее Швейцарское правительство заявило, что может запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка. Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в стране.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220831/energiya-1813495593.html
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владимир путин, швейцария, россия, украина
Владимир Путин, Швейцария, Россия, Украина
20:10 31.08.2022
 
Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления

Швейцария запустила кампанию, призывающую жителей добровольно экономить энергию

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Fotolia / swisshippo
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии запустило кампанию, призывающую жителей и предприятия добровольно экономить энергию на фоне угрозы возникновения дефицита газа и электроэнергии.
"Федеральный совет принял решение о многочисленных мерах, чтобы Швейцария могла быстро нарастить свое энергоснабжение в рамках подготовки к зиме. Стартовавшая сегодня кампания под слоганом "Энергия ограничена. Давайте не тратить ее попусту" дополняет эту систему мер... Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно большее участие, чтобы Швейцария не оказалась в ситуации дефицита", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:11
В Европе зафиксировали самую высокую стоимость электроэнергии в истории
Кампания будет действовать вплоть до апреля 2023 года и включать в себя советы о том, как снизить спрос на энергию. В частности, будет предложено понизить значение на термостате, использовать меньше горячей воды, выключать свет при выходе из помещения и бытовую технику, когда она не используется. В результате подобных мер правительство стремиться снизить потребление газа на 15%.
Отмечается, что рекомендации будут публиковаться на специальном сайте, в виде объявлений, анонсов и через государственные сайты.
Ранее Швейцарское правительство заявило, что может запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка. Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в стране.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 20:56
Премьер Польши предложил изменить механизм формирования цен на энергию в ЕС
 
Владимир ПутинШвейцарияРоссияУкраина
 
 
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