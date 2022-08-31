https://ria.ru/20220831/ekonomiya-1813564700.html

Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления

Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления - РИА Новости, 31.08.2022

Швейцария запустила кампанию по добровольному сокращению энергопотребления

Правительство Швейцарии запустило кампанию, призывающую жителей и предприятия добровольно экономить энергию на фоне угрозы возникновения дефицита газа и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:10

2022-08-31T20:10

2022-08-31T20:10

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швейцария

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии запустило кампанию, призывающую жителей и предприятия добровольно экономить энергию на фоне угрозы возникновения дефицита газа и электроэнергии."Федеральный совет принял решение о многочисленных мерах, чтобы Швейцария могла быстро нарастить свое энергоснабжение в рамках подготовки к зиме. Стартовавшая сегодня кампания под слоганом "Энергия ограничена. Давайте не тратить ее попусту" дополняет эту систему мер... Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно большее участие, чтобы Швейцария не оказалась в ситуации дефицита", - говорится в сообщении на сайте правительства.Кампания будет действовать вплоть до апреля 2023 года и включать в себя советы о том, как снизить спрос на энергию. В частности, будет предложено понизить значение на термостате, использовать меньше горячей воды, выключать свет при выходе из помещения и бытовую технику, когда она не используется. В результате подобных мер правительство стремиться снизить потребление газа на 15%.Отмечается, что рекомендации будут публиковаться на специальном сайте, в виде объявлений, анонсов и через государственные сайты.Ранее Швейцарское правительство заявило, что может запретить использовать газ для отдыха, занятий спортом или оздоровления в стране этой зимой, если возникнет нехватка. Риск дефицита электроэнергии и газа считается одним из самых высоких в стране.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220831/energiya-1813495593.html

https://ria.ru/20220830/energiya-1813274417.html

швейцария

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владимир путин, швейцария, россия, украина