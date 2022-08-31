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Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/donbass-1813509834.html
Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер
Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер - РИА Новости, 31.08.2022
Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер
Один из пострадавших при обстреле исправительной колонии в Макеевке в ДНР умер от ран, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:35
2022-08-31T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при обстреле исправительной колонии в Макеевке в ДНР умер от ран, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Один из раненых скончался от полученных ран", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб ДНР сообщал, что трое заключенных пострадали при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
17:35 31.08.2022
 
Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер

Штаб обороны ДНР: умер один из раненных при обстреле ВСУ исправительной колонии в Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при обстреле исправительной колонии в Макеевке в ДНР умер от ран, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Один из раненых скончался от полученных ран", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Ранее штаб ДНР сообщал, что трое заключенных пострадали при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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