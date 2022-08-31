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Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер
Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер - РИА Новости, 31.08.2022
Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер
Один из пострадавших при обстреле исправительной колонии в Макеевке в ДНР умер от ран, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:35
2022-08-31T17:35
2022-08-31T17:35
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при обстреле исправительной колонии в Макеевке в ДНР умер от ран, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Один из раненых скончался от полученных ран", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб ДНР сообщал, что трое заключенных пострадали при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер
Штаб обороны ДНР: умер один из раненных при обстреле ВСУ исправительной колонии в Макеевке