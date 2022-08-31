https://ria.ru/20220831/donbass-1813509834.html

Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер

Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер - РИА Новости, 31.08.2022

Один из пострадавших при обстреле ВСУ колонии в Макеевке умер

Один из пострадавших при обстреле исправительной колонии в Макеевке в ДНР умер от ран, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:35

2022-08-31T17:35

2022-08-31T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Один из пострадавших при обстреле исправительной колонии в Макеевке в ДНР умер от ран, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Один из раненых скончался от полученных ран", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб ДНР сообщал, что трое заключенных пострадали при обстреле украинскими войсками исправительной колонии в Макеевке.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины