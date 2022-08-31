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Еще один житель Донецка получил ранения из-за обстрела украинскими войсками
Еще один житель Донецка получил ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 31.08.2022
Еще один житель Донецка получил ранения из-за обстрела украинскими войсками
Еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в среду в штабе обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:45
2022-08-31T13:45
2022-08-31T13:45
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в среду в штабе обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины снова обстреляли Петровский район Донецка, по улице Орджоникидзе ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в среду сообщалось о ранении мирного жителя по улице Петровского в одноименном районе Донецка и двух погибших: в Петровском и Куйбышевском районах.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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Еще один житель Донецка получил ранения из-за обстрела украинскими войсками
Штаб обороны ДНР сообщил об еще одном жителе Донецка, раненном при обстреле ВСУ