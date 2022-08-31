https://ria.ru/20220831/donbass-1813412268.html

Еще один житель Донецка получил ранения из-за обстрела украинскими войсками

Еще один житель Донецка получил ранения из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 31.08.2022

Еще один житель Донецка получил ранения из-за обстрела украинскими войсками

Еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в среду в штабе обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:45

2022-08-31T13:45

2022-08-31T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщили в среду в штабе обороны Донецкой Народной республики."Вооруженные формирования Украины снова обстреляли Петровский район Донецка, по улице Орджоникидзе ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в среду сообщалось о ранении мирного жителя по улице Петровского в одноименном районе Донецка и двух погибших: в Петровском и Куйбышевском районах.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины