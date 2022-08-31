Рейтинг@Mail.ru
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220831/domdrakona-1813409987.html
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках - РИА Новости, 31.08.2022
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках
Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:31
2022-08-31T15:31
культура
новости культуры
что посмотреть
кино и сериалы
знаменитости
звезды
игра престолов (сериал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_276:0:3917:2048_1920x0_80_0_0_342de8fc456e75606bc9088ed0f7cd1d.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника. Подробностями она поделилась в интервью The Hollywood Reporter. Девушка призналась, что хотела обсудить с ним и Эммой Д’Арси, которая воплотила образ взрослой Рейниры, как развивается персонаж. Но Сапочник не хотел, чтобы они встречались. "Мне кажется, он понимал, что мы бы стали подражать друг другу", — объясняет Алкок.Также Сапочник советовал ей делать упор на спокойствие Рейниры. "Она просто стоик, если говорить о том, как Рейнира себя преподносит. А я очень суетливая", — говорит Алкок.Актриса утверждает: она была удивлена, что юная версия принцессы играет такую важную роль в первой части сезона, а не просто появляется в нескольких флешбэках. "Дом Дракона" — приквел "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за несколько столетий до событий оригинала. Шоу рассказывает о роде Таргариенов.
https://ria.ru/20220824/targaryen-1811833302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_731:0:3462:2048_1920x0_80_0_0_83c718b53cc042fa4cb3f6724c13ee5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Игра престолов (сериал)
15:31 31.08.2022
 
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках

Сыгравшая Рейниру Таргариен актриса рассказала о необычном совете шоураннера

© HBO Max/YoutubeКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© HBO Max/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника. Подробностями она поделилась в интервью The Hollywood Reporter.
Девушка призналась, что хотела обсудить с ним и Эммой Д’Арси, которая воплотила образ взрослой Рейниры, как развивается персонаж. Но Сапочник не хотел, чтобы они встречались.
"Мне кажется, он понимал, что мы бы стали подражать друг другу", — объясняет Алкок.
Также Сапочник советовал ей делать упор на спокойствие Рейниры.
"Она просто стоик, если говорить о том, как Рейнира себя преподносит. А я очень суетливая", — говорит Алкок.
Актриса утверждает: она была удивлена, что юная версия принцессы играет такую важную роль в первой части сезона, а не просто появляется в нескольких флешбэках.
"Дом Дракона" — приквел "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за несколько столетий до событий оригинала. Шоу рассказывает о роде Таргариенов.
Кадр из сериала Дом Дракона
24 августа, 15:26Культура
Звезда сериала "Дом Дракона" не хотел сниматься в этом шоу
 
КультураНовости культурычто посмотретьКино и сериалыЗнаменитостизвездыИгра престолов (сериал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала