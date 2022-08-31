https://ria.ru/20220831/domdrakona-1813409987.html

Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках

Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках - РИА Новости, 31.08.2022

Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках

Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:31

2022-08-31T15:31

2022-08-31T15:31

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника. Подробностями она поделилась в интервью The Hollywood Reporter. Девушка призналась, что хотела обсудить с ним и Эммой Д’Арси, которая воплотила образ взрослой Рейниры, как развивается персонаж. Но Сапочник не хотел, чтобы они встречались. "Мне кажется, он понимал, что мы бы стали подражать друг другу", — объясняет Алкок.Также Сапочник советовал ей делать упор на спокойствие Рейниры. "Она просто стоик, если говорить о том, как Рейнира себя преподносит. А я очень суетливая", — говорит Алкок.Актриса утверждает: она была удивлена, что юная версия принцессы играет такую важную роль в первой части сезона, а не просто появляется в нескольких флешбэках. "Дом Дракона" — приквел "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за несколько столетий до событий оригинала. Шоу рассказывает о роде Таргариенов.

https://ria.ru/20220824/targaryen-1811833302.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)