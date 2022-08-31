https://ria.ru/20220831/domdrakona-1813409987.html
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках - РИА Новости, 31.08.2022
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках
Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:31
2022-08-31T15:31
2022-08-31T15:31
культура
новости культуры
что посмотреть
кино и сериалы
знаменитости
звезды
игра престолов (сериал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_276:0:3917:2048_1920x0_80_0_0_342de8fc456e75606bc9088ed0f7cd1d.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника. Подробностями она поделилась в интервью The Hollywood Reporter. Девушка призналась, что хотела обсудить с ним и Эммой Д’Арси, которая воплотила образ взрослой Рейниры, как развивается персонаж. Но Сапочник не хотел, чтобы они встречались. "Мне кажется, он понимал, что мы бы стали подражать друг другу", — объясняет Алкок.Также Сапочник советовал ей делать упор на спокойствие Рейниры. "Она просто стоик, если говорить о том, как Рейнира себя преподносит. А я очень суетливая", — говорит Алкок.Актриса утверждает: она была удивлена, что юная версия принцессы играет такую важную роль в первой части сезона, а не просто появляется в нескольких флешбэках. "Дом Дракона" — приквел "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за несколько столетий до событий оригинала. Шоу рассказывает о роде Таргариенов.
https://ria.ru/20220824/targaryen-1811833302.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_731:0:3462:2048_1920x0_80_0_0_83c718b53cc042fa4cb3f6724c13ee5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, звезды, игра престолов (сериал)
Культура, Новости культуры, что посмотреть , Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Игра престолов (сериал)
Актриса из "Дома Дракона" вспомнила о необычном совете на съемках
Сыгравшая Рейниру Таргариен актриса рассказала о необычном совете шоураннера
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Сыгравшая юную принцессу Рейниру Таргариен, Милли Алкок рассказала о необычном совете от одного из создателей "Дома Дракона" — шоураннера Мигеля Сапочника. Подробностями она поделилась
в интервью The Hollywood Reporter.
Девушка призналась, что хотела обсудить с ним и Эммой Д’Арси, которая воплотила образ взрослой Рейниры, как развивается персонаж. Но Сапочник не хотел, чтобы они встречались.
"Мне кажется, он понимал, что мы бы стали подражать друг другу", — объясняет Алкок.
Также Сапочник советовал ей делать упор на спокойствие Рейниры.
"Она просто стоик, если говорить о том, как Рейнира себя преподносит. А я очень суетливая", — говорит Алкок.
Актриса утверждает: она была удивлена, что юная версия принцессы играет такую важную роль в первой части сезона, а не просто появляется в нескольких флешбэках.
"Дом Дракона" — приквел "Игры престолов". Действие в нем разворачивается за несколько столетий до событий оригинала. Шоу рассказывает о роде Таргариенов.