https://ria.ru/20220831/bundesver-1813544854.html

В бундесвере заявили, что нельзя недооценивать военную мощь России

В бундесвере заявили, что нельзя недооценивать военную мощь России - РИА Новости, 01.09.2022

В бундесвере заявили, что нельзя недооценивать военную мощь России

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T18:57

2022-08-31T18:57

2022-09-01T00:06

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донбасс

в мире

германия

минобороны германии

оружие

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн заявил, что не стоит недооценивать военную мощь России, передает агентство Рейтер."Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, на даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", — заявил Цорн.Он добавил, что большая часть российского флота не была развернута на Украине, а российские военно-воздушные силы также имеют значительный потенциал, что представляет угрозу и для НАТО. Кроме того, он упомянул "огромные запасы" вооружений, говоря об оснащенности российской армии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию, а Москва не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20220831/sholts-1813534721.html

https://ria.ru/20220831/germaniya-1813464292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, донбасс, в мире, германия, минобороны германии, оружие