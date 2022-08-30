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Эксперты рассказали, какие страны подверглись "скрытым" визовым санкциям ЕС - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, какие страны подверглись "скрытым" визовым санкциям ЕС
Эксперты рассказали, какие страны подверглись "скрытым" визовым санкциям ЕС - РИА Новости, 30.08.2022
Эксперты рассказали, какие страны подверглись "скрытым" визовым санкциям ЕС
Эксперты рассказали, с какими трудностями сталкиваются путешественники в Турции и Марокко при получении шенгенских виз и что может ждать россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:17
2022-08-30T13:17
туризм
туризм
новости - туризм
мевлют чавушоглу
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марокко
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, с какими трудностями сталкиваются путешественники в Турции и Марокко при получении шенгенских виз и что может ждать россиян, сообщает АТОР.По неофициальной статистике, в шенгене отказывают каждому третьему заявителю из Турции. Это в два раза больше, чем ранее. В 2021 году 16,5 процента граждан из тех, кто обращался за визой, не смогли получить разрешение на въезд, в 2020 году – 12,5 процента. Для сравнения: в России в 2021 году было 3,1 процента отказов, в 2020 году – 2,55 процента, в 2019 году – всего 1,49 процента.Стоимость визы в Турции составляет около 100 евро, или треть минимальной заработной платы. По информации местных СМИ, сейчас граждане ждут слотов на подачу документов на визу в ЕС по два-четыре месяца. В турецком правительстве считают, что длительное время обработки и увеличение количества отказов являются "скрытыми санкциями" ЕС. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министерство предупредит послов некоторых западных стран об этом в сентябре. Если ситуация не изменится, будут приняты встречные ограничительные меры.Схожий визовый "тренд" по росту количества отказов наблюдается и в Марокко. В 2021 году там подали в европейские посольства 157 тысяч заявлений, из них почти 28 процентов были отклонены. В августе две общественные организации даже объявили о подаче исков в европейские суды.В случае России, по мнению экспертов, тоже могут быть введены "скрытые" визовые санкции. Самым простым вариантом может стать увеличение числа отказов, удлинение сроков оформления, сокращение слотов на подачу документов. Как неофициально пояснили в одной из европейских дипмиссий, "визы выдаваться будут, но о прежней доступности шенгена придется забыть".
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туризм, новости - туризм, мевлют чавушоглу, турция, марокко, россия, евросоюз, визы, шенгенская зона, шенгенская виза
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мевлют Чавушоглу, Турция, Марокко, Россия, Евросоюз, Визы, Шенгенская зона, Шенгенская виза
13:17 30.08.2022
 
Эксперты рассказали, какие страны подверглись "скрытым" визовым санкциям ЕС

В АТОР рассказали, как получают шенгенские визы жители Турции и Марокко и что ждет россиян

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, с какими трудностями сталкиваются путешественники в Турции и Марокко при получении шенгенских виз и что может ждать россиян, сообщает АТОР.
По неофициальной статистике, в шенгене отказывают каждому третьему заявителю из Турции. Это в два раза больше, чем ранее. В 2021 году 16,5 процента граждан из тех, кто обращался за визой, не смогли получить разрешение на въезд, в 2020 году – 12,5 процента. Для сравнения: в России в 2021 году было 3,1 процента отказов, в 2020 году – 2,55 процента, в 2019 году – всего 1,49 процента.
Стоимость визы в Турции составляет около 100 евро, или треть минимальной заработной платы. По информации местных СМИ, сейчас граждане ждут слотов на подачу документов на визу в ЕС по два-четыре месяца.
В турецком правительстве считают, что длительное время обработки и увеличение количества отказов являются "скрытыми санкциями" ЕС. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министерство предупредит послов некоторых западных стран об этом в сентябре. Если ситуация не изменится, будут приняты встречные ограничительные меры.
Схожий визовый "тренд" по росту количества отказов наблюдается и в Марокко. В 2021 году там подали в европейские посольства 157 тысяч заявлений, из них почти 28 процентов были отклонены. В августе две общественные организации даже объявили о подаче исков в европейские суды.
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В случае России, по мнению экспертов, тоже могут быть введены "скрытые" визовые санкции. Самым простым вариантом может стать увеличение числа отказов, удлинение сроков оформления, сокращение слотов на подачу документов. Как неофициально пояснили в одной из европейских дипмиссий, "визы выдаваться будут, но о прежней доступности шенгена придется забыть".
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