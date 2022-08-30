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СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам

СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам

Франция и Германия предложили ЕС избегать "радикальных ограничений" в визовом вопросе, пишет газета Financial Times со ссылкой на предложение двух европейских... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:52

2022-08-30T08:52

2022-08-30T12:44

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Франция и Германия предложили ЕС избегать "радикальных ограничений" в визовом вопросе, пишет газета Financial Times со ссылкой на предложение двух европейских стран."Мы должны подумать об умных способах использования такого важного рычага, как выдача виз в наши страны", — приводит издание выдержку из документа.При этом Париж и Берлин предложили избегать ограничений визовой политики, которые могут иметь серьезные последствия, но отметили, что ЕС должен "внимательно проверять заявления на получение визы, поданные российскими гражданами, на предмет потенциальных рисков для безопасности".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, франция, россия, новости - туризм, евросоюз