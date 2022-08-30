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СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам
СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам
Франция и Германия предложили ЕС избегать "радикальных ограничений" в визовом вопросе, пишет газета Financial Times со ссылкой на предложение двух европейских... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:52
2022-08-30T12:44
туризм
германия
франция
россия
новости - туризм
евросоюз
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Франция и Германия предложили ЕС избегать "радикальных ограничений" в визовом вопросе, пишет газета Financial Times со ссылкой на предложение двух европейских стран."Мы должны подумать об умных способах использования такого важного рычага, как выдача виз в наши страны", — приводит издание выдержку из документа.При этом Париж и Берлин предложили избегать ограничений визовой политики, которые могут иметь серьезные последствия, но отметили, что ЕС должен "внимательно проверять заявления на получение визы, поданные российскими гражданами, на предмет потенциальных рисков для безопасности".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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германия, франция, россия, новости - туризм, евросоюз
Туризм, Германия, Франция, Россия, Новости - Туризм, Евросоюз
08:52 30.08.2022 (обновлено: 12:44 30.08.2022)
 
СМИ узнали о предложениях Франции и Германии по выдаче виз россиянам

FT: Франция и Германия предложили избегать радикальных ограничений в выдаче виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Франция и Германия предложили ЕС избегать "радикальных ограничений" в визовом вопросе, пишет газета Financial Times со ссылкой на предложение двух европейских стран.
"Мы должны подумать об умных способах использования такого важного рычага, как выдача виз в наши страны", — приводит издание выдержку из документа.
Российские туристы на пограничном переходе Нуйямаа, Финляндия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
ЕС готовится к "шенгенскому огораживанию" России
При этом Париж и Берлин предложили избегать ограничений визовой политики, которые могут иметь серьезные последствия, но отметили, что ЕС должен "внимательно проверять заявления на получение визы, поданные российскими гражданами, на предмет потенциальных рисков для безопасности".

"Наша визовая политика должна... по-прежнему разрешать контакты... в ЕС с гражданами РФ, не связанными с российским правительством", — отмечается в предложении.

Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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