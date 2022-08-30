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Перераспределять земельные участки в МО можно будет онлайн
Перераспределять земельные участки в МО можно будет онлайн - РИА Новости, 30.08.2022
Перераспределять земельные участки в МО можно будет онлайн
Услуга по перераспределению земельных участков заработает на сайте "Госуслуги" Московской области с 1 сентября. Новым наделам будут присвоены адреса, а... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:20
2022-08-30T19:20
2022-08-30T19:20
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Услуга по перераспределению земельных участков заработает на сайте "Госуслуги" Московской области с 1 сентября. Новым наделам будут присвоены адреса, а заключить соглашение собственник сможет электронной цифровой подписью, не посещая офис МФЦ, рассказал телеканал "360"."Данной услугой пользуются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, желающие перераспределить свои земельные участки. Услуга электронная, благодаря ее оптимизации гражданам больше не потребуется отдельно обращаться за присвоением адреса – это будет делаться автоматически", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.Для получения услуги собственнику нужно образовать земельный участок – для этого необходимо изготовить схему на кадастровом плане территории. После этого органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утвердят схему. Когда вновь образованный участок поставят на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), заявитель и администрация должны будут заключить соглашение о перераспределении (документ подлежит обязательной государственной регистрации).Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ можно уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения.Адигамова добавила, что с начала года услугой по перераспределению участков в Московской области воспользовались более 38,5 тысячи собственников земли, а услугой по образованию участков – более 28 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Услуга по перераспределению земельных участков заработает на сайте "Госуслуги" Московской области с 1 сентября. Новым наделам будут присвоены адреса, а заключить соглашение собственник сможет электронной цифровой подписью, не посещая офис МФЦ, рассказал телеканал "360"
.
"Данной услугой пользуются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, желающие перераспределить свои земельные участки. Услуга электронная, благодаря ее оптимизации гражданам больше не потребуется отдельно обращаться за присвоением адреса – это будет делаться автоматически", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Для получения услуги собственнику нужно образовать земельный участок – для этого необходимо изготовить схему на кадастровом плане территории. После этого органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утвердят схему. Когда вновь образованный участок поставят на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), заявитель и администрация должны будут заключить соглашение о перераспределении (документ подлежит обязательной государственной регистрации).
Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ можно уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения.
"Для этого необходимо ввести координаты участка из схемы расположения на кадастровом плане территории. В регламенте госуслуги указан перечень оснований для отказа в перераспределении. Процедурой могут воспользоваться только правообладатели земельных участков, чьи границы уже установлены в соответствии с действующим законодательством", – рассказала она.
Адигамова добавила, что с начала года услугой по перераспределению участков в Московской области воспользовались более 38,5 тысячи собственников земли, а услугой по образованию участков – более 28 тысяч человек.