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Перераспределять земельные участки в МО можно будет онлайн

Перераспределять земельные участки в МО можно будет онлайн - РИА Новости, 30.08.2022

Перераспределять земельные участки в МО можно будет онлайн

Услуга по перераспределению земельных участков заработает на сайте "Госуслуги" Московской области с 1 сентября. Новым наделам будут присвоены адреса, а... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:20

2022-08-30T19:20

2022-08-30T19:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Услуга по перераспределению земельных участков заработает на сайте "Госуслуги" Московской области с 1 сентября. Новым наделам будут присвоены адреса, а заключить соглашение собственник сможет электронной цифровой подписью, не посещая офис МФЦ, рассказал телеканал "360"."Данной услугой пользуются физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, желающие перераспределить свои земельные участки. Услуга электронная, благодаря ее оптимизации гражданам больше не потребуется отдельно обращаться за присвоением адреса – это будет делаться автоматически", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.Для получения услуги собственнику нужно образовать земельный участок – для этого необходимо изготовить схему на кадастровом плане территории. После этого органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утвердят схему. Когда вновь образованный участок поставят на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), заявитель и администрация должны будут заключить соглашение о перераспределении (документ подлежит обязательной государственной регистрации).Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, прежде чем обращаться за услугой, на портале РПГУ можно уточнить, имеет ли участок ограничения и обременения.Адигамова добавила, что с начала года услугой по перераспределению участков в Московской области воспользовались более 38,5 тысячи собственников земли, а услугой по образованию участков – более 28 тысяч человек.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)