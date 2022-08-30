https://ria.ru/20220830/ukraina-1813192022.html
Делегация ВС Чехии посетила Украину, заявили в Киеве
Делегация ВС Чехии посетила Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 30.08.2022
Делегация ВС Чехии посетила Украину, заявили в Киеве
Делегация вооруженных сил Чехии во главе с начальником генерального штаба республики Карелом Ржегкой посетила Киев, сообщили во вторник в генштабе украинских... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:07
2022-08-30T16:07
2022-08-30T16:10
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Делегация вооруженных сил Чехии во главе с начальником генерального штаба республики Карелом Ржегкой посетила Киев, сообщили во вторник в генштабе украинских войск."Состоялся официальный визит на Украину делегации вооруженных сил Чешской Республик во главе с начальником генерального штаба ВС Чешской Республики генерал-майором Карелом Ржегкой", - говорится в сообщении на странице генштаба украинских войск в соцсети.Как сообщало в августе пражское сетевое издание Idnes со ссылкой на минобороны республики, за период после 24 февраля Чехия передала Украине военные материалы на общую сумму 3,8 миллиарда крон (около 160 миллионов долларов).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220818/stolknovenie-1810506808.html
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в мире, украина, россия, чехия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, Чехия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:07 30.08.2022 (обновлено: 16:10 30.08.2022)
Делегация ВС Чехии посетила Украину, заявили в Киеве
В Киеве заявили о посещении Украины делегацией чешских военнослужащих