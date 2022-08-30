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Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25 - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813117667.html
Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25
Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25 - РИА Новости, 30.08.2022
Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:16
2022-08-30T16:32
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:16 30.08.2022 (обновлено: 16:32 30.08.2022)
 
Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25

Минобороны России: ПВО сбила два украинских Су-25 и пять беспилотников за сутки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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