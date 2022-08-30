https://ria.ru/20220830/ukraina-1813117667.html

Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25

Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25 - РИА Новости, 30.08.2022

Российская ПВО сбила в Николаевской области два украинских Су-25

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:16

2022-08-30T13:16

2022-08-30T16:32

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 украинских войск в Николаевской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)