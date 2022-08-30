Рейтинг@Mail.ru
В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813084273.html
В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится
В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится - РИА Новости, 30.08.2022
В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится
Глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что с планом развертывания тренировочной миссии ЕС для Украины много вопросов, в том числе неясно, может ли... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:14
2022-08-30T11:14
в мире
австрия
евросоюз
прага
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что с планом развертывания тренировочной миссии ЕС для Украины много вопросов, в том числе неясно, может ли такая миссия состояться в принципе.Неформальная встреча глав минобороны стран Евросоюза проходит во вторник в Праге."Сегодня будет обсуждаться, может ли такая миссия в принципе состояться. С нашей точки зрения, есть много открытых вопросов. С одной стороны, это касается правовых основ, с другой - размера и содержания этой миссии. Это будет сегодня очень интенсивно обсуждаться", - сказала Таннер по приезде в Прагу на неформальную встречу глав минобороны стран ЕС.Министр подчеркнула, что все 17 тренировочных миссий ЕС, развернутых до сегодняшнего дня, функционировали за пределами Евросоюза, поэтому на встрече в Праге министры в первую очередь обсудят, возможна ли эта тренировочная миссия для украинских военных.
https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813063891.html
австрия
прага
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, евросоюз, прага, украина
В мире, Австрия, Евросоюз, Прага, Украина
11:14 30.08.2022
 
В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится

Минобороны Австрии не уверено, что тренировочная миссия ЕС для Украины в принципе возможна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что с планом развертывания тренировочной миссии ЕС для Украины много вопросов, в том числе неясно, может ли такая миссия состояться в принципе.
Неформальная встреча глав минобороны стран Евросоюза проходит во вторник в Праге.
"Сегодня будет обсуждаться, может ли такая миссия в принципе состояться. С нашей точки зрения, есть много открытых вопросов. С одной стороны, это касается правовых основ, с другой - размера и содержания этой миссии. Это будет сегодня очень интенсивно обсуждаться", - сказала Таннер по приезде в Прагу на неформальную встречу глав минобороны стран ЕС.
Министр подчеркнула, что все 17 тренировочных миссий ЕС, развернутых до сегодняшнего дня, функционировали за пределами Евросоюза, поэтому на встрече в Праге министры в первую очередь обсудят, возможна ли эта тренировочная миссия для украинских военных.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:47
Боррель рассчитывает на согласие ЕС на тренировочную миссию для Украины
 
В миреАвстрияЕвросоюзПрагаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала