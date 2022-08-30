https://ria.ru/20220830/ukraina-1813084273.html

В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится

В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится - РИА Новости, 30.08.2022

В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится

Глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что с планом развертывания тренировочной миссии ЕС для Украины много вопросов, в том числе неясно, может ли... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:14

2022-08-30T11:14

2022-08-30T11:14

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австрия

евросоюз

прага

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ВЕНА, 30 авг - РИА Новости. Глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что с планом развертывания тренировочной миссии ЕС для Украины много вопросов, в том числе неясно, может ли такая миссия состояться в принципе.Неформальная встреча глав минобороны стран Евросоюза проходит во вторник в Праге."Сегодня будет обсуждаться, может ли такая миссия в принципе состояться. С нашей точки зрения, есть много открытых вопросов. С одной стороны, это касается правовых основ, с другой - размера и содержания этой миссии. Это будет сегодня очень интенсивно обсуждаться", - сказала Таннер по приезде в Прагу на неформальную встречу глав минобороны стран ЕС.Министр подчеркнула, что все 17 тренировочных миссий ЕС, развернутых до сегодняшнего дня, функционировали за пределами Евросоюза, поэтому на встрече в Праге министры в первую очередь обсудят, возможна ли эта тренировочная миссия для украинских военных.

https://ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813063891.html

австрия

прага

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, австрия, евросоюз, прага, украина