https://ria.ru/20220830/sevastopol-1813107455.html

В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 30.08.2022

В Севастополе сработала система ПВО

Днём во вторник в Севастополе снова отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе села Верхнесадовое, сообщил губернатор города... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:35

2022-08-30T12:35

2022-08-30T12:43

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Днём во вторник в Севастополе снова отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе села Верхнесадовое, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", – написал Развожаев в Telegram- канале.Верхнесадовое - село возле Севастополя, расположено рядом с трассой от Симферополя.

https://ria.ru/20220830/pvo-1813065987.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, михаил развожаев