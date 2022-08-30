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В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 30.08.2022
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В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 30.08.2022
В Севастополе сработала система ПВО
Днём во вторник в Севастополе снова отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе села Верхнесадовое, сообщил губернатор города... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:35
2022-08-30T12:43
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Днём во вторник в Севастополе снова отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе села Верхнесадовое, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", – написал Развожаев в Telegram- канале.Верхнесадовое - село возле Севастополя, расположено рядом с трассой от Симферополя.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
12:35 30.08.2022 (обновлено: 12:43 30.08.2022)
 
В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев собщил о сбитом системой ПВО беспилотнике

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Балаклавская бухта в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Днём во вторник в Севастополе снова отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе села Верхнесадовое, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", – написал Развожаев в Telegram- канале.
Верхнесадовое - село возле Севастополя, расположено рядом с трассой от Симферополя.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
10:01Специальная военная операция на Украине
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ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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