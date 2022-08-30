https://ria.ru/20220830/sevastopol-1813107455.html
В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система ПВО - РИА Новости, 30.08.2022
В Севастополе сработала система ПВО
Днём во вторник в Севастополе снова отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе села Верхнесадовое, сообщил губернатор города... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:35
2022-08-30T12:35
2022-08-30T12:43
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Днём во вторник в Севастополе снова отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник в районе села Верхнесадовое, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", – написал Развожаев в Telegram- канале.Верхнесадовое - село возле Севастополя, расположено рядом с трассой от Симферополя.
https://ria.ru/20220830/pvo-1813065987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
12:35 30.08.2022 (обновлено: 12:43 30.08.2022)
В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Севастополя Развожаев собщил о сбитом системой ПВО беспилотнике