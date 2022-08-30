https://ria.ru/20220830/serbiya-1813051126.html

МИД ответил на слова вице-премьера Сербии о "злоупотреблении" отношениями

МИД ответил на слова вице-премьера Сербии о "злоупотреблении" отношениями - РИА Новости, 30.08.2022

МИД ответил на слова вице-премьера Сербии о "злоупотреблении" отношениями

Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном, заявили... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T06:58

2022-08-30T06:58

2022-08-30T09:14

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном, заявили РИА Новости в МИД.Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, в ходе которого Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств "и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине".В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя высказывания сербского вице-премьера, предположили, что, "видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях" отношений двух стран."С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное — самостоятельную линию", — отметили в МИД.Как пояснили на Смоленской площади, "такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам"."Разумеется, речь идет о суверенном выборе, с которым, кстати, не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов", — заключили в МИД.Во время своего визита Александр Вулин заявил, что из всех европейских столиц только в Белграде отказались вводить санкции против Москвы и не присоединились к антироссийской истерии.

https://ria.ru/20220827/zakharova-1812452306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сербия, россия