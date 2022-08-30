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В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты - РИА Новости, 30.08.2022
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В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты
В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты - РИА Новости, 30.08.2022
В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты
Новейшие военные самолёты задействуют в китайско-российском воздушном патрулировании, сообщили на пресс-конференции авиасалона в городе Чанчунь на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:32
2022-08-30T17:32
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Новейшие военные самолёты задействуют в китайско-российском воздушном патрулировании, сообщили на пресс-конференции авиасалона в городе Чанчунь на северо-востоке Китая.Старший полковник, официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ отметил: "Ранее совместное стратегическое воздушное патрулирование вели китайские бомбардировщики Н-6К и российские Ту-95МС. В этом году список пополнил китайский многоцелевой истребитель J-16. Уверен, что в будущем новых моделей самолетов станет еще больше".Китайско-российское стратегическое воздушное патрулирование - важная часть двустороннего сотрудничества. Оно направлено на повышение уровня взаимодействия и боеспособности ВВС двух стран. Цель тренировок - обеспечение региональной и глобальной безопасности, в том числе с помощью беспилотной авиации. Ее развитие Шэнь Цзинькэ назвал одним из приоритетных направлений военного самолётостроения в Китае."Беспилотные летательные аппараты - важное направление военно-технического развития страны. Наши дроны - одни из самых современных в мире, и мы будем постоянно их совершенствовать вместе со специалистами оборонно-промышленного комплекса", - отметил Шэнь Цзинькэ.
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китай, россия, ту-95мс, народно-освободительная армия китая
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Ту-95МС, Народно-освободительная армия Китая
17:32 30.08.2022
 

В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Новейшие военные самолёты задействуют в китайско-российском воздушном патрулировании, сообщили на пресс-конференции авиасалона в городе Чанчунь на северо-востоке Китая.
Старший полковник, официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ отметил: "Ранее совместное стратегическое воздушное патрулирование вели китайские бомбардировщики Н-6К и российские Ту-95МС. В этом году список пополнил китайский многоцелевой истребитель J-16. Уверен, что в будущем новых моделей самолетов станет еще больше".
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Китайско-российское стратегическое воздушное патрулирование - важная часть двустороннего сотрудничества. Оно направлено на повышение уровня взаимодействия и боеспособности ВВС двух стран. Цель тренировок - обеспечение региональной и глобальной безопасности, в том числе с помощью беспилотной авиации. Ее развитие Шэнь Цзинькэ назвал одним из приоритетных направлений военного самолётостроения в Китае.
"Беспилотные летательные аппараты - важное направление военно-технического развития страны. Наши дроны - одни из самых современных в мире, и мы будем постоянно их совершенствовать вместе со специалистами оборонно-промышленного комплекса", - отметил Шэнь Цзинькэ.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияТу-95МСНародно-освободительная армия Китая
 
 
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