https://ria.ru/20220830/samolety-1813226192.html

В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты

В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты - РИА Новости, 30.08.2022

В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты

Новейшие военные самолёты задействуют в китайско-российском воздушном патрулировании, сообщили на пресс-конференции авиасалона в городе Чанчунь на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:32

2022-08-30T17:32

2022-08-30T17:32

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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Новейшие военные самолёты задействуют в китайско-российском воздушном патрулировании, сообщили на пресс-конференции авиасалона в городе Чанчунь на северо-востоке Китая.Старший полковник, официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ отметил: "Ранее совместное стратегическое воздушное патрулирование вели китайские бомбардировщики Н-6К и российские Ту-95МС. В этом году список пополнил китайский многоцелевой истребитель J-16. Уверен, что в будущем новых моделей самолетов станет еще больше".Китайско-российское стратегическое воздушное патрулирование - важная часть двустороннего сотрудничества. Оно направлено на повышение уровня взаимодействия и боеспособности ВВС двух стран. Цель тренировок - обеспечение региональной и глобальной безопасности, в том числе с помощью беспилотной авиации. Ее развитие Шэнь Цзинькэ назвал одним из приоритетных направлений военного самолётостроения в Китае."Беспилотные летательные аппараты - важное направление военно-технического развития страны. Наши дроны - одни из самых современных в мире, и мы будем постоянно их совершенствовать вместе со специалистами оборонно-промышленного комплекса", - отметил Шэнь Цзинькэ.

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1812962835.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, ту-95мс, народно-освободительная армия китая