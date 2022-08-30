В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты
© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
© Фото : Министерство обороны РФ
МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Новейшие военные самолёты задействуют в китайско-российском воздушном патрулировании, сообщили на пресс-конференции авиасалона в городе Чанчунь на северо-востоке Китая.
Старший полковник, официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ отметил: "Ранее совместное стратегическое воздушное патрулирование вели китайские бомбардировщики Н-6К и российские Ту-95МС. В этом году список пополнил китайский многоцелевой истребитель J-16. Уверен, что в будущем новых моделей самолетов станет еще больше".
Китайско-российское стратегическое воздушное патрулирование - важная часть двустороннего сотрудничества. Оно направлено на повышение уровня взаимодействия и боеспособности ВВС двух стран. Цель тренировок - обеспечение региональной и глобальной безопасности, в том числе с помощью беспилотной авиации. Ее развитие Шэнь Цзинькэ назвал одним из приоритетных направлений военного самолётостроения в Китае.
"Беспилотные летательные аппараты - важное направление военно-технического развития страны. Наши дроны - одни из самых современных в мире, и мы будем постоянно их совершенствовать вместе со специалистами оборонно-промышленного комплекса", - отметил Шэнь Цзинькэ.