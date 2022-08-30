https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813160321.html

Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине

Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.08.2022

Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине

Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине, в частности, выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, а также охраняют... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:51

2022-08-30T14:51

2022-08-30T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

виктор золотов

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине, в частности, выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, а также охраняют важные государственные объекты, заявил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По словам Золотова, в ходе спецоперации войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях."Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование", - рассказал Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он отметил, что подразделения ведомства занимаются разведкой и корректировкой целей. Они уничтожаются либо артиллерией Росгвардии, либо с помощью Минобороны, после чего Росгвардия проводит дальнейшую зачистку этих мест, добавил Золотов."Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваем гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению", - добавил он.Глава ведомства подчеркнул, что Росгвардия чувствует поддержку населения на освобождённых территориях Донбасса. "Они понимают, что защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей", - подытожил он.

https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811857408.html

https://ria.ru/20220804/rosgvardiya-1807296409.html

https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1806866523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, виктор золотов