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Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813160321.html
Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине
Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.08.2022
Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине
Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине, в частности, выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, а также охраняют... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:51
2022-08-30T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
виктор золотов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине, в частности, выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, а также охраняют важные государственные объекты, заявил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По словам Золотова, в ходе спецоперации войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях."Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование", - рассказал Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он отметил, что подразделения ведомства занимаются разведкой и корректировкой целей. Они уничтожаются либо артиллерией Росгвардии, либо с помощью Минобороны, после чего Росгвардия проводит дальнейшую зачистку этих мест, добавил Золотов."Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваем гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению", - добавил он.Глава ведомства подчеркнул, что Росгвардия чувствует поддержку населения на освобождённых территориях Донбасса. "Они понимают, что защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей", - подытожил он.
https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811857408.html
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безопасность, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, виктор золотов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Виктор Золотов
14:51 30.08.2022 (обновлено: 14:52 30.08.2022)
 
Золотов рассказал Путину о задачах Росгвардии в спецоперации на Украине

Золотов рассказал Путину о задачах, которые Росгвардия выполняет в спецоперации на Украине

© РИА НовостиСотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле "Урал" в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле Урал в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости
Сотрудники Росгвардии в бронеавтомобиле "Урал" в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине, в частности, выполняют задачи по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях, а также охраняют важные государственные объекты, заявил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Золотова, в ходе спецоперации войска Росгвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
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"Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование", - рассказал Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что подразделения ведомства занимаются разведкой и корректировкой целей. Они уничтожаются либо артиллерией Росгвардии, либо с помощью Минобороны, после чего Росгвардия проводит дальнейшую зачистку этих мест, добавил Золотов.
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"Росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваем гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению", - добавил он.
Глава ведомства подчеркнул, что Росгвардия чувствует поддержку населения на освобождённых территориях Донбасса. "Они понимают, что защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей", - подытожил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинВиктор Золотов
 
 
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