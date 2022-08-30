08:00 30.08.2022 (обновлено: 08:13 30.08.2022)
"Воспользовались ситуацией". Украинские раскольники выбрали новую жертву
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонстантинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Лидер непризнанной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко нашел нового "врага страны". С РПЦ он переключился на Польскую православную церковь, которую обвинил в "притеснениях" своих священников. О том, что стоит за нападками раскольников, — в материале РИА Новости.
Искреннее недоумение
До недавнего времени объектом критики главы ПЦУ Епифания Думенко был Московский патриархат. Он даже предложил судить главу РПЦ и лишить его сана.
Однако неожиданно раскольник нашел нового врага в лице Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ). И в адрес ее главы, митрополита Варшавского Саввы, направил письмо, в котором сетует на предвзятое отношение к его подчиненным со стороны ПАПЦ.
"С болью мы получаем свидетельство о многочисленных примерах того, как иерархи и духовенство ПАПЦ не только отказывают в сослужении священникам ПЦУ, но отказывают им даже в причастии, относясь как к нехристианам", — пишет Думенко.
Кроме того, продолжает он, до настоящего времени Польская церковь никак не отреагировала на предложение наладить диалог, отправленное еще в 2019-м, сразу после создания ПЦУ.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Именно по этой причине, заключает Епифаний, его подопечные идут на контакты с польскими католиками, которые "предоставляют им помещение для совершения богослужений и церковной деятельности".
Разговора быть не может
В свою очередь, польские священники недовольны тем, что украинские раскольники сотрудничают с местными католиками. Все дело в том, что это нарушает принцип канонических границ: у каждой поместной православной церкви своя юрисдикция.
Именно этот вопрос стал причиной конфликта между РПЦ и Константинопольским патриархатом, который без согласования с Москвой признал украинских раскольников. На сторону патриарха Кирилла тогда первым встал митрополит Варшавский Савва.
А это один из старейших и уважаемых иерархов в православном мире, хотя его паства относительно малочисленна — чуть больше 507 тысяч.
Однако в последние годы она стремительно растет, прежде всего за счет приехавших на заработки украинцев, которых около полутора миллионов. С конца февраля в Польшу хлынули свыше трех миллионов беженцев, в основном из восточных областей Украины, где преимущественно храмы канонической Украинской церкви Московского патриархата, а не раскольнической ПЦУ.
Митрополит Варшавский и всея Польши Савва
Таковой последнюю постоянно называет митрополит Савва. В недавнем интервью польскому интернет-изданию Polityka он уточнил, что с точки зрения канонов "Думенко и вся его "церковь" — это миряне". То есть самозваные священники.
Серьезная угроза
При этом Думенко, несмотря на четкую позицию поляков, постоянно им угрожает. Например, жалобой в Стамбул, где находится резиденция Константинопольского патриарха. Именно он выдал томос — грамоту об автокефалии — украинским раскольникам.
"Лично мне совершенно непонятно, почему нужно обращаться непосредственно к Варфоломею. Польская церковь с самого начала заявила, что не признает ПЦУ. Следовательно, никакого общения, в том числе на уровне жалоб, быть не может", — говорит доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
Другое дело, что ПЦУ открыто высказалась о своих притязаниях на Польшу — под видом "попечения о пастве". Хотя томос запрещает ее служителям открывать приходы за пределами государственных границ Украины.
"Оказавшись на чужбине, беженцы, скорее всего, будут руководствоваться этнической принадлежностью духовенства, что, конечно, может сыграть на руку Епифанию", — поясняет Петрушко.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт "Медыка"
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт "Медыка"
Вполне возможно, предполагает он, следующим шагом лидера ПЦУ будет попытка рассорить ПАПЦ с Константинопольским патриархом. И тем самым показать, что он, Думенко, более достоин управлять этой территорией.
"Нынешние непростые обстоятельства он хочет использовать в своих целях. Видимо, для этого и укоряет Польскую церковь в "предвзятом" отношении", — считает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.
Эксперты заключают: сейчас Польская церковь во главе с митрополитом Саввой "держит удар". Однако действия раскольников могут усугубить и без того тяжелое положение мирового православия.