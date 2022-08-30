https://ria.ru/20220830/raskolniki-1812995480.html

"Воспользовались ситуацией". Украинские раскольники выбрали новую жертву

"Воспользовались ситуацией". Украинские раскольники выбрали новую жертву - РИА Новости, 30.08.2022

"Воспользовались ситуацией". Украинские раскольники выбрали новую жертву

Лидер непризнанной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко нашел нового "врага страны". С РПЦ он переключился на Польскую православную церковь,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:00

2022-08-30T08:00

2022-08-30T08:13

религия

епифаний думенко

польша

украина

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московский патриархат

русская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Лидер непризнанной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко нашел нового "врага страны". С РПЦ он переключился на Польскую православную церковь, которую обвинил в "притеснениях" своих священников. О том, что стоит за нападками раскольников, — в материале РИА Новости.Искреннее недоумениеДо недавнего времени объектом критики главы ПЦУ Епифания Думенко был Московский патриархат. Он даже предложил судить главу РПЦ и лишить его сана.Однако неожиданно раскольник нашел нового врага в лице Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ). И в адрес ее главы, митрополита Варшавского Саввы, направил письмо, в котором сетует на предвзятое отношение к его подчиненным со стороны ПАПЦ."С болью мы получаем свидетельство о многочисленных примерах того, как иерархи и духовенство ПАПЦ не только отказывают в сослужении священникам ПЦУ, но отказывают им даже в причастии, относясь как к нехристианам", — пишет Думенко.Кроме того, продолжает он, до настоящего времени Польская церковь никак не отреагировала на предложение наладить диалог, отправленное еще в 2019-м, сразу после создания ПЦУ.Именно по этой причине, заключает Епифаний, его подопечные идут на контакты с польскими католиками, которые "предоставляют им помещение для совершения богослужений и церковной деятельности".Разговора быть не можетВ свою очередь, польские священники недовольны тем, что украинские раскольники сотрудничают с местными католиками. Все дело в том, что это нарушает принцип канонических границ: у каждой поместной православной церкви своя юрисдикция.Именно этот вопрос стал причиной конфликта между РПЦ и Константинопольским патриархатом, который без согласования с Москвой признал украинских раскольников. На сторону патриарха Кирилла тогда первым встал митрополит Варшавский Савва.А это один из старейших и уважаемых иерархов в православном мире, хотя его паства относительно малочисленна — чуть больше 507 тысяч.Однако в последние годы она стремительно растет, прежде всего за счет приехавших на заработки украинцев, которых около полутора миллионов. С конца февраля в Польшу хлынули свыше трех миллионов беженцев, в основном из восточных областей Украины, где преимущественно храмы канонической Украинской церкви Московского патриархата, а не раскольнической ПЦУ.Таковой последнюю постоянно называет митрополит Савва. В недавнем интервью польскому интернет-изданию Polityka он уточнил, что с точки зрения канонов "Думенко и вся его "церковь" — это миряне". То есть самозваные священники.Серьезная угрозаПри этом Думенко, несмотря на четкую позицию поляков, постоянно им угрожает. Например, жалобой в Стамбул, где находится резиденция Константинопольского патриарха. Именно он выдал томос — грамоту об автокефалии — украинским раскольникам."Лично мне совершенно непонятно, почему нужно обращаться непосредственно к Варфоломею. Польская церковь с самого начала заявила, что не признает ПЦУ. Следовательно, никакого общения, в том числе на уровне жалоб, быть не может", — говорит доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.Другое дело, что ПЦУ открыто высказалась о своих притязаниях на Польшу — под видом "попечения о пастве". Хотя томос запрещает ее служителям открывать приходы за пределами государственных границ Украины."Оказавшись на чужбине, беженцы, скорее всего, будут руководствоваться этнической принадлежностью духовенства, что, конечно, может сыграть на руку Епифанию", — поясняет Петрушко.Вполне возможно, предполагает он, следующим шагом лидера ПЦУ будет попытка рассорить ПАПЦ с Константинопольским патриархом. И тем самым показать, что он, Думенко, более достоин управлять этой территорией."Нынешние непростые обстоятельства он хочет использовать в своих целях. Видимо, для этого и укоряет Польскую церковь в "предвзятом" отношении", — считает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.Эксперты заключают: сейчас Польская церковь во главе с митрополитом Саввой "держит удар". Однако действия раскольников могут усугубить и без того тяжелое положение мирового православия.

https://ria.ru/20220807/raskolniki-1807629631.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

епифаний думенко, польша, украина, москва, московский патриархат, русская православная церковь, константинопольский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение