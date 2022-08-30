https://ria.ru/20220830/pozhary-1813113762.html
Кромка лесного пожара в Ивановской области уменьшилась вдвое за сутки
Кромка лесного пожара в Ивановской области уменьшилась вдвое за сутки - РИА Новости, 30.08.2022
Кромка лесного пожара в Ивановской области уменьшилась вдвое за сутки
Кромка лесного пожара в Ивановской области за сутки уменьшилась в два раза, сообщил губернатор Станислав Воскресенский. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:59
2022-08-30T12:59
2022-08-30T12:59
происшествия
ивановская область
природные пожары в россии
станислав воскресенский
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Кромка лесного пожара в Ивановской области за сутки уменьшилась в два раза, сообщил губернатор Станислав Воскресенский."За вчера активная кромка пожара уменьшена в два раза. Потушено три крупных очага и сделано 70 км минерализованных полос, проще говоря, чтобы пожар не распространялся. Все работают, все мобилизованы. Пообщался сегодня с жителями Талиц, волонтерами, огромное спасибо мужикам, волонтерам, что вызвались и помогают", - сообщил глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что усилена медицинская группировка, оказана необходимая помощь волонтерам.Пожар около села Талицы Южского района был обнаружен 25 августа. Обстановка осложняется сильными порывами ветра и устойчивой сухой погодой. В несколько раз была усилена группировка, ситуацию удалось стабилизировать. Эвакуация населения не требуется.
https://ria.ru/20220830/pozhary-1813062053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, природные пожары в россии, станислав воскресенский
Происшествия, Ивановская область, Природные пожары в России, Станислав Воскресенский
Кромка лесного пожара в Ивановской области уменьшилась вдвое за сутки
Губернатор Воскресенский: кромка лесного пожара в Ивановской области уменьшилась вдвое