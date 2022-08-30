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Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов - РИА Новости, 30.08.2022
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Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов
Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов - РИА Новости, 30.08.2022
Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов
Площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на десять процентов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.08.2022
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2022-08-30T10:25
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на десять процентов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06:30 вторника, площадь новых очагов горения в Рязанской области увеличилась почти на две тысячи гектаров, составив 22,12 тысячи гектаров с начала пожаров в регионе", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне утром общая площадь, пройденная огнем, составляла 20,12 тысячи гектаров. Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
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Кадры леса после пожаров в Рязанской области
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, видео
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на десять процентов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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09:30 30.08.2022 (обновлено: 10:25 30.08.2022)
 
Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов

Экстренные службы: площадь пожаров в Рязанской области выросла до 22,12 тысячи гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в поселке Деулино в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на десять процентов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06:30 вторника, площадь новых очагов горения в Рязанской области увеличилась почти на две тысячи гектаров, составив 22,12 тысячи гектаров с начала пожаров в регионе", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что накануне утром общая площадь, пройденная огнем, составляла 20,12 тысячи гектаров.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в России
 
 
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