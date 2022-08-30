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Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов

Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов - РИА Новости, 30.08.2022

Площадь пожаров в Рязанской области выросла почти на десять процентов

Площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на десять процентов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:30

2022-08-30T09:30

2022-08-30T10:25

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла почти на десять процентов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на 06:30 вторника, площадь новых очагов горения в Рязанской области увеличилась почти на две тысячи гектаров, составив 22,12 тысячи гектаров с начала пожаров в регионе", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне утром общая площадь, пройденная огнем, составляла 20,12 тысячи гектаров. Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.

рязанская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-30T09:30 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, видео