https://ria.ru/20220830/pozhar-1813188953.html

В Подмосковье в 2022 году стало больше пожаров, чем в 2021

В Подмосковье в 2022 году стало больше пожаров, чем в 2021 - РИА Новости, 30.08.2022

В Подмосковье в 2022 году стало больше пожаров, чем в 2021

Количество пожаров в Московской области из-за аномальной жары в августе увеличилось с 16 до 189 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:56

2022-08-30T15:56

2022-08-30T15:56

московская область (подмосковье)

рязанская область

москва

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_28cb78916da46940ff688081d8efbbab.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Количество пожаров в Московской области из-за аномальной жары в августе увеличилось с 16 до 189 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.По данным синоптиков, август 2022 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2010 года, который считался аномально теплым."За август ликвидировано 189 лесных пожаров на площади 140,88 гектара. Это 67% от общего количества пожаров, произошедших за весь этот год. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года ликвидировано всего 16 пожаров на площади 3,81 гектаров", - передают в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова."Благодаря своевременно обводненным торфяникам и ежегодно проводимым противопожарным мероприятиям 2010 год в регионе не повторится", - добавил зампред.Между тем в Рязанской области не первую неделю бушуют лесные пожары, смог и запах гари распространяются в соседние регионы, включая Московскую область и Москву, вызывая в памяти ситуацию 2010 года.

московская область (подмосковье)

рязанская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-30T15:56 true PT1M12S

Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-30T15:56 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), рязанская область, москва, природные пожары в россии