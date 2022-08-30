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"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.08.2022

"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии на этой неделе все-таки посетят Запорожскую АЭС, обстреливаемую украинскими войсками. Киевские власти с... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:00

2022-08-30T08:00

2022-08-30T12:32

рафаэль гросси

мария захарова

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МОСКВА, ­­­­­­30 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии на этой неделе все-таки посетят Запорожскую АЭС, обстреливаемую украинскими войсками. Киевские власти с явным неудовольствием относились к этой инициативе, но, судя по всему, их уговорили. Смогут ли международные специалисты повлиять на ситуацию вокруг ядерного объекта — в материале РИА Новости."Этот день настал"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не скрывал удовлетворения. "Этот день настал. Миссия по поддержке и помощи отправляется на ЗАЭС", — сообщил он в микроблоге, добавив, что лично возглавляет делегацию.С начала августа станцию непрерывно обстреливают ВСУ. Это грозит ядерной катастрофой, сравнимой с чернобыльской.Прибыть на объект инспекторы хотели через украинскую территорию. Но в Киеве с разрешением не спешили. А более 40 стран мира и вовсе призвали Москву немедленно вернуть контроль над ЗАЭС Украине.Тем не менее визит согласовали. Как пишет The Wall Street Journal, делегация "на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередачи и вызвавшие пожары, могут привести к катастрофе", проверит состояние ЗАЭС и радиационный фон. Кроме того, специалисты привезут с собой важные запасные части для станции. Сроки пребывания миссии на объекте, уточняет американское издание, — с 31 августа по 3 сентября. По данным телеканала CNN 30 августа делегация прибыла в Киев. В состав миссии из 14 человек вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании и Северной Македонии.Двадцать пятого августа из-за срабатывания аварийной защиты на ЗАЭС одновременно остановились два энергоблока. Впервые за все годы работы станции прекратилась подача электричества.На следующий день в Энергодаре заявили о новом масштабном обстреле ВСУ — зафиксировали по меньшей мере четыре попадания по территории ЗАЭС, но без ущерба для инфраструктуры. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, за последнюю неделю интенсивность обстрелов ЗАЭС выросла на 70 процентов, а 29 августа крышу спецкорпуса № 1, где хранится топливо для реакторов, пробил снаряд из американской гаубицы М777."Остановить ядерный произвол"Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила: нельзя верить "вбросам" о том, что МАГАТЭ якобы "продавило" визит делегации вопреки воле Москвы. Напротив, "киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку". "Эти расчеты не оправдаются", — подчеркнула она."Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное — остановить ядерный произвол со стороны режима Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию", — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.Как сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, некоторые специалисты останутся на станции. Власти Запорожья, в свою очередь, пообещали обеспечить их всем необходимым. По словам главы администрации региона Евгения Балицкого, инспекторы МАГАТЭ должны сами убедиться в том, что именно ВСУ угрожают безопасности ЗАЭС и всего континента.При этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза неделей ранее указал на желание Киева привнести в работу МАГАТЭ некий "военный компонент". Что он имел в виду, не уточнил.В чьих интересах?Как отметил в беседе с РИА Новости заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев, визит МАГАТЭ действительно невыгоден киевскому режиму."По повреждениям совершенно очевидно, откуда стреляют. Вероятно, установят, какие вооружения задействовали и, что еще хуже для Киева, применение американских систем. Это позитивная для Москвы часть работы миссии", — считает аналитик.В то же время есть и негатив. Так, МАГАТЭ не упустит из внимания российские системы противовоздушной обороны в районе станции, необходимые для защиты объекта. "Руководство МАГАТЭ — откровенно проамериканское, и эксперты станут тщательно искать любые малейшие зацепки для обвинений Москвы. Никакой объективности я бы не ждал", — заключает Евсеев.Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков также согласен, что МАГАТЭ проявит тенденциозность. С точки зрения безопасности перманентная миссия, конечно, сыграет положительную роль, потому что в присутствии международных наблюдателей Киев не отважится на новые провокации. Но риски эскалации сохранятся."Согласие на миссию МАГАТЭ связано не с доброй волей Киева — так велели западные кураторы. Они прекрасно осознают серьезность и опасность ситуации: в случае катастрофы пострадают до десяти стран Европы — в зависимости от направления ветра", — отмечает Калмыков.Однако на Киев воздействуют с разных сторон. И если континентальная Европа заинтересована в разрешении кризиса вокруг ЗАЭС, то, например, США и Великобритания, скорее всего, продолжат поощрять обстрелы и другие провокации ВСУ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/zaes-1812804057.html

https://ria.ru/20220829/zaes-1812933573.html

https://ria.ru/20220829/magate-1812869832.html

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