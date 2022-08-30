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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения - РИА Новости, 30.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220830/patriarkh-1813226358.html
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения - РИА Новости, 30.08.2022
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на своем посту проявил себя как стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой политической волей,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:32
2022-08-30T17:32
религия
александр лукашенко
белоруссия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на своем посту проявил себя как стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой политической волей, последовательно отстаивающий национальные интересы, отметил патриарх Московский и всея Руси в своем поздравлении государственному деятелю по случаю его дня рождения."За годы трудов на высоком посту президента Беларуси вы проявили себя как опытный, дальновидный и стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой политической волей, сознающий особую ответственность за будущее страны и последовательно отстаивающий национальные интересы", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.Патриарх поблагодарил Лукашенко за внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку начинаний православного духовенства и мирян."Надеюсь, что развитие взаимодействия Церкви с институтами государственной власти и всеми здоровыми силами общества будет способствовать сбережению народа, сохранению гражданского мира и согласия, а также утверждению традиционных моральных норм в жизни людей", - выразил надежду предстоятель РПЦ.Александр Лукашенко родился в 30 августа в поселке Копысь в Витебской области, Белорусской ССР. В 1994 году был избран президентом Белоруссии, с того же года занимает пост главнокомандующего вооруженными силами Белоруссии. В 2000 году Лукашенко назначен председателем высшего государственного совета Союзного государства. В должности главы государства дольше всех действующих глав государств Евразии (за исключением некоторых монархов и высшего руководителя Ирана).
https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813104050.html
https://ria.ru/20220813/patriarkh-1809434188.html
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александр лукашенко, белоруссия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
17:32 30.08.2022
 
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения и отметил его лидерские качества

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / БелТА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на своем посту проявил себя как стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой политической волей, последовательно отстаивающий национальные интересы, отметил патриарх Московский и всея Руси в своем поздравлении государственному деятелю по случаю его дня рождения.
"За годы трудов на высоком посту президента Беларуси вы проявили себя как опытный, дальновидный и стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой политической волей, сознающий особую ответственность за будущее страны и последовательно отстаивающий национальные интересы", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:22
Путин отметил большой вклад Лукашенко в партнерство с Россией
Патриарх поблагодарил Лукашенко за внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку начинаний православного духовенства и мирян.
"Надеюсь, что развитие взаимодействия Церкви с институтами государственной власти и всеми здоровыми силами общества будет способствовать сбережению народа, сохранению гражданского мира и согласия, а также утверждению традиционных моральных норм в жизни людей", - выразил надежду предстоятель РПЦ.
Александр Лукашенко родился в 30 августа в поселке Копысь в Витебской области, Белорусской ССР. В 1994 году был избран президентом Белоруссии, с того же года занимает пост главнокомандующего вооруженными силами Белоруссии. В 2000 году Лукашенко назначен председателем высшего государственного совета Союзного государства. В должности главы государства дольше всех действующих глав государств Евразии (за исключением некоторых монархов и высшего руководителя Ирана).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 22:31Религия
Патриарх Кирилл рассказал, почему в школе отказался стать пионером
 
РелигияАлександр ЛукашенкоБелоруссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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