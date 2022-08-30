Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения и отметил его лидерские качества
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на своем посту проявил себя как стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой политической волей, последовательно отстаивающий национальные интересы, отметил патриарх Московский и всея Руси в своем поздравлении государственному деятелю по случаю его дня рождения.
"За годы трудов на высоком посту президента Беларуси вы проявили себя как опытный, дальновидный и стратегически мыслящий государственный деятель, обладающий твердой политической волей, сознающий особую ответственность за будущее страны и последовательно отстаивающий национальные интересы", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх поблагодарил Лукашенко за внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку начинаний православного духовенства и мирян.
"Надеюсь, что развитие взаимодействия Церкви с институтами государственной власти и всеми здоровыми силами общества будет способствовать сбережению народа, сохранению гражданского мира и согласия, а также утверждению традиционных моральных норм в жизни людей", - выразил надежду предстоятель РПЦ.
Александр Лукашенко родился в 30 августа в поселке Копысь в Витебской области, Белорусской ССР. В 1994 году был избран президентом Белоруссии, с того же года занимает пост главнокомандующего вооруженными силами Белоруссии. В 2000 году Лукашенко назначен председателем высшего государственного совета Союзного государства. В должности главы государства дольше всех действующих глав государств Евразии (за исключением некоторых монархов и высшего руководителя Ирана).