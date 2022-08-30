https://ria.ru/20220830/omsk-1813063556.html

Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города

Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города - РИА Новости, 30.08.2022

Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города

Губернатор Омской области Александр Бурков высоко оценил перспективы развития самой динамично развивающейся части Омска – Кировского округа на левом берегу... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:43

2022-08-30T09:43

2022-08-30T09:43

омская область

общество

омск

александр бурков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg

ОМСК, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков высоко оценил перспективы развития самой динамично развивающейся части Омска – Кировского округа на левом берегу Иртыша.Во вторник глава региона с мэром Омска Сергеем Шелестом проверил ход работ по приоритетным федеральным программам и национальным проектам в 11-м и 10-м микрорайонах, а также оценил общую обстановку на местах."Левобережье становится центром притяжения омичей. Однако для комфортного проживания здесь необходимо создавать соответствующие условия. Качественное благоустройство должно быть в каждом микрорайоне. В новом микрорайоне на 3-й Енисейской мы вместе с жителями построили спортивную площадку, сделали лестничные спуски от остановки общественного транспорта. Сейчас занимаемся проектом благоустройства берега Замарайки. Рассчитываем на то, что он станет участником федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", - рассказал губернатору сопредседатель общественного движения "Мой Омск" Андрей Чаплак.Александр Бурков оценил проработанную карту развития всей территории застройки 11-го микрорайона Омска и отметил, что она представляет собой полноценную стратегию благоустройства и развития инфраструктуры на несколько лет вперед. Он также обратил внимание на то, что план развития учитывает наказы и пожелания жителей.Депутат Омского горсовета, член комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Сергей Грушичев рассказал губернатору о планах развития 10-го микрорайона Омска с участием программы "Формирование комфортной городской среды". Дорожная карта здесь готова на несколько лет вперед."Сергей Валентинович, у вас очень правильный подход. Вы определили, исходя из желания жителей этого микрорайона, где и что нужно: малые формы, зеленые насаждения, где-то спортивные площадки, допустим, лестничные переходы. Все это хорошо отмечено в плане, но теперь нужно понять, кто и что делает. Просто здесь надо добавить сроки и источники финансирования", - сказал Бурков.Левобережье – основная строительная площадка мегаполиса, где возводятся новые жилые микрорайоны и быстро растет численность жителей. В будущем эта часть города может стать новым центром города с большим количеством жилых и административных зданий. Здесь недавно введена в эксплуатацию широкополосная дорога-дублер улицы 70 лет Октября, разрабатываются новые троллейбусные маршруты, в сентябре откроют ледовый дворец "G-Drive Арена".

https://ria.ru/20220829/blagoustroystvo-1812880517.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, омск, александр бурков