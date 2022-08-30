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Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города - РИА Новости, 30.08.2022
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Омская область
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Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города
Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города - РИА Новости, 30.08.2022
Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города
Губернатор Омской области Александр Бурков высоко оценил перспективы развития самой динамично развивающейся части Омска – Кировского округа на левом берегу... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:43
2022-08-30T09:43
омская область
общество
омск
александр бурков
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ОМСК, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков высоко оценил перспективы развития самой динамично развивающейся части Омска – Кировского округа на левом берегу Иртыша.Во вторник глава региона с мэром Омска Сергеем Шелестом проверил ход работ по приоритетным федеральным программам и национальным проектам в 11-м и 10-м микрорайонах, а также оценил общую обстановку на местах."Левобережье становится центром притяжения омичей. Однако для комфортного проживания здесь необходимо создавать соответствующие условия. Качественное благоустройство должно быть в каждом микрорайоне. В новом микрорайоне на 3-й Енисейской мы вместе с жителями построили спортивную площадку, сделали лестничные спуски от остановки общественного транспорта. Сейчас занимаемся проектом благоустройства берега Замарайки. Рассчитываем на то, что он станет участником федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", - рассказал губернатору сопредседатель общественного движения "Мой Омск" Андрей Чаплак.Александр Бурков оценил проработанную карту развития всей территории застройки 11-го микрорайона Омска и отметил, что она представляет собой полноценную стратегию благоустройства и развития инфраструктуры на несколько лет вперед. Он также обратил внимание на то, что план развития учитывает наказы и пожелания жителей.Депутат Омского горсовета, член комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Сергей Грушичев рассказал губернатору о планах развития 10-го микрорайона Омска с участием программы "Формирование комфортной городской среды". Дорожная карта здесь готова на несколько лет вперед."Сергей Валентинович, у вас очень правильный подход. Вы определили, исходя из желания жителей этого микрорайона, где и что нужно: малые формы, зеленые насаждения, где-то спортивные площадки, допустим, лестничные переходы. Все это хорошо отмечено в плане, но теперь нужно понять, кто и что делает. Просто здесь надо добавить сроки и источники финансирования", - сказал Бурков.Левобережье – основная строительная площадка мегаполиса, где возводятся новые жилые микрорайоны и быстро растет численность жителей. В будущем эта часть города может стать новым центром города с большим количеством жилых и административных зданий. Здесь недавно введена в эксплуатацию широкополосная дорога-дублер улицы 70 лет Октября, разрабатываются новые троллейбусные маршруты, в сентябре откроют ледовый дворец "G-Drive Арена".
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общество, омск, александр бурков
Омская область , Общество, Омск, Александр Бурков
09:43 30.08.2022
 
Левобережье Иртыша в Омске может стать новым центром города

Губернатор Бурков высоко оценил перспективы развития левобережья Иртыша в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков высоко оценил перспективы развития самой динамично развивающейся части Омска – Кировского округа на левом берегу Иртыша.
Во вторник глава региона с мэром Омска Сергеем Шелестом проверил ход работ по приоритетным федеральным программам и национальным проектам в 11-м и 10-м микрорайонах, а также оценил общую обстановку на местах.
"Левобережье становится центром притяжения омичей. Однако для комфортного проживания здесь необходимо создавать соответствующие условия. Качественное благоустройство должно быть в каждом микрорайоне. В новом микрорайоне на 3-й Енисейской мы вместе с жителями построили спортивную площадку, сделали лестничные спуски от остановки общественного транспорта. Сейчас занимаемся проектом благоустройства берега Замарайки. Рассчитываем на то, что он станет участником федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", - рассказал губернатору сопредседатель общественного движения "Мой Омск" Андрей Чаплак.
Александр Бурков оценил проработанную карту развития всей территории застройки 11-го микрорайона Омска и отметил, что она представляет собой полноценную стратегию благоустройства и развития инфраструктуры на несколько лет вперед. Он также обратил внимание на то, что план развития учитывает наказы и пожелания жителей.
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Депутат Омского горсовета, член комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Сергей Грушичев рассказал губернатору о планах развития 10-го микрорайона Омска с участием программы "Формирование комфортной городской среды". Дорожная карта здесь готова на несколько лет вперед.
"Сергей Валентинович, у вас очень правильный подход. Вы определили, исходя из желания жителей этого микрорайона, где и что нужно: малые формы, зеленые насаждения, где-то спортивные площадки, допустим, лестничные переходы. Все это хорошо отмечено в плане, но теперь нужно понять, кто и что делает. Просто здесь надо добавить сроки и источники финансирования", - сказал Бурков.
Левобережье – основная строительная площадка мегаполиса, где возводятся новые жилые микрорайоны и быстро растет численность жителей. В будущем эта часть города может стать новым центром города с большим количеством жилых и административных зданий. Здесь недавно введена в эксплуатацию широкополосная дорога-дублер улицы 70 лет Октября, разрабатываются новые троллейбусные маршруты, в сентябре откроют ледовый дворец "G-Drive Арена".
 
Омская областьОбществоОмскАлександр Бурков
 
 
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