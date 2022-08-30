https://ria.ru/20220830/moskva-1813213702.html

Москвичей предупредили о грозе с дождем до утра среды

Москвичей предупредили о грозе с дождем до утра среды - РИА Новости, 30.08.2022

Москвичей предупредили о грозе с дождем до утра среды

Спасатели предупредили о грозе с дождем в ближайший час во вторник и с сохранением до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:53

2022-08-30T16:53

2022-08-30T16:53

москва

общество

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем в ближайший час во вторник и с сохранением до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в Москве ожидаются грозы с дождем. При грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции; не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, гидрометцентр, погода