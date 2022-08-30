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Москвичей предупредили о грозе с дождем до утра среды
Москвичей предупредили о грозе с дождем до утра среды - РИА Новости, 30.08.2022
Москвичей предупредили о грозе с дождем до утра среды
Спасатели предупредили о грозе с дождем в ближайший час во вторник и с сохранением до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:53
2022-08-30T16:53
2022-08-30T16:53
москва
общество
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем в ближайший час во вторник и с сохранением до утра среды в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в Москве ожидаются грозы с дождем. При грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковать автомобиль вдали от деревьев; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции; не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20220825/pogoda-1812081988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, гидрометцентр, погода
Москва, Общество, Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе с дождем до утра среды
Спасатели предупредили москвичей о грозе с дождем до утра среды