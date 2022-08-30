https://ria.ru/20220830/moskva-1813067659.html

Бирюков: жара не повлияла на обеспечение москвичей чистой питьевой водой

Бирюков: жара не повлияла на обеспечение москвичей чистой питьевой водой - РИА Новости, 30.08.2022

Бирюков: жара не повлияла на обеспечение москвичей чистой питьевой водой

Аномальная жара не повлияла на бесперебойное обеспечение жителей Москвы чистой питьевой водой, водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:13

2022-08-30T10:13

2022-08-30T10:13

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общество

москва

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петр бирюков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аномальная жара не повлияла на бесперебойное обеспечение жителей Москвы чистой питьевой водой, водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой. В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 79% и 83% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - заявил Бирюков.Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей."Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - рассказал Бирюков.Он подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811652579.html

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков