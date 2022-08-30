https://ria.ru/20220830/moskva-1813067659.html
Бирюков: жара не повлияла на обеспечение москвичей чистой питьевой водой
Бирюков: жара не повлияла на обеспечение москвичей чистой питьевой водой - РИА Новости, 30.08.2022
Бирюков: жара не повлияла на обеспечение москвичей чистой питьевой водой
Аномальная жара не повлияла на бесперебойное обеспечение жителей Москвы чистой питьевой водой, водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:13
2022-08-30T10:13
2022-08-30T10:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_166b23b73404fc1aceca8c819c8acf6b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аномальная жара не повлияла на бесперебойное обеспечение жителей Москвы чистой питьевой водой, водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой. В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 79% и 83% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - заявил Бирюков.Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей."Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - рассказал Бирюков.Он подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.
https://ria.ru/20220823/moskva-1811652579.html
https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fff2ffebda50d2f109ea98b297997ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Бирюков: жара не повлияла на обеспечение москвичей чистой питьевой водой
Заммэра Бирюков: аномальная жара не повлияла на обеспечение москвичей питьевой водой
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аномальная жара не повлияла на бесперебойное обеспечение жителей Москвы чистой питьевой водой, водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы
чистой питьевой водой. В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 79% и 83% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий", - заявил Бирюков.
Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
"Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.