https://ria.ru/20220830/kyocera-1813253854.html

Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори

Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори - РИА Новости, 30.08.2022

Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори

Японский предприниматель, основатель и почетный председатель японской компании Kyocera Кадзуо Инамори скончался в возрасте 90 лет, сообщила компания. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:58

2022-08-30T18:58

2022-08-30T18:58

киото (префектура)

япония

в мире

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ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Японский предприниматель, основатель и почетный председатель японской компании Kyocera Кадзуо Инамори скончался в возрасте 90 лет, сообщила компания."С глубоким прискорбием корпорация Kyocera объявила сегодня о кончине Кадзуо Инамори, основателя и почетного председателя Kyocera, почетного советника корпорации KDDI и компании Japan Airlines и основателя Фонда Инамори. Он скончался дома в Киото, Япония, 24 августа 2022 года по естественным причинам", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.Согласно заявлению, уже были проведены частные поминки и похороны, на которых присутствовали в основном близкие родственники. Отмечается, что официальную поминальную службу компании планируется провести позднее.Инамори - легенда японского бизнеса. В 1959 году он основал небольшой завод по производству керамических изделий и деталей Kyoto Ceramics (ныне Kyocera Corp.). За полвека он сумел превратить небольшое предприятие в одного из гигантов японской индустрии. Компания производит ряд продуктов от электронных компонентов до кухонных ножей. В феврале 2010 года Инамори был назначен главным исполнительным директором японской авиакомпании JAL (Japan Airlines) для проведения ее реструктуризации.

киото (префектура)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

киото (префектура), япония, в мире