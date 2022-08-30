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Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори - РИА Новости, 30.08.2022
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Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори
Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори - РИА Новости, 30.08.2022
Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори
Японский предприниматель, основатель и почетный председатель японской компании Kyocera Кадзуо Инамори скончался в возрасте 90 лет, сообщила компания. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:58
2022-08-30T18:58
киото (префектура)
япония
в мире
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ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Японский предприниматель, основатель и почетный председатель японской компании Kyocera Кадзуо Инамори скончался в возрасте 90 лет, сообщила компания."С глубоким прискорбием корпорация Kyocera объявила сегодня о кончине Кадзуо Инамори, основателя и почетного председателя Kyocera, почетного советника корпорации KDDI и компании Japan Airlines и основателя Фонда Инамори. Он скончался дома в Киото, Япония, 24 августа 2022 года по естественным причинам", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.Согласно заявлению, уже были проведены частные поминки и похороны, на которых присутствовали в основном близкие родственники. Отмечается, что официальную поминальную службу компании планируется провести позднее.Инамори - легенда японского бизнеса. В 1959 году он основал небольшой завод по производству керамических изделий и деталей Kyoto Ceramics (ныне Kyocera Corp.). За полвека он сумел превратить небольшое предприятие в одного из гигантов японской индустрии. Компания производит ряд продуктов от электронных компонентов до кухонных ножей. В феврале 2010 года Инамори был назначен главным исполнительным директором японской авиакомпании JAL (Japan Airlines) для проведения ее реструктуризации.
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киото (префектура), япония, в мире
Киото (префектура), Япония, В мире
18:58 30.08.2022
 
Умер основатель компании Kyocera Кадзуо Инамори

Основатель японской компании Kyocera Кадзуо Инамори умер в возрасте 90 лет

© AP Photo / Koji SasaharaКадзуо Инамори
Кадзуо Инамори - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Кадзуо Инамори. Архивное фото
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ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Японский предприниматель, основатель и почетный председатель японской компании Kyocera Кадзуо Инамори скончался в возрасте 90 лет, сообщила компания.
"С глубоким прискорбием корпорация Kyocera объявила сегодня о кончине Кадзуо Инамори, основателя и почетного председателя Kyocera, почетного советника корпорации KDDI и компании Japan Airlines и основателя Фонда Инамори. Он скончался дома в Киото, Япония, 24 августа 2022 года по естественным причинам", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании.
Согласно заявлению, уже были проведены частные поминки и похороны, на которых присутствовали в основном близкие родственники. Отмечается, что официальную поминальную службу компании планируется провести позднее.
Инамори - легенда японского бизнеса. В 1959 году он основал небольшой завод по производству керамических изделий и деталей Kyoto Ceramics (ныне Kyocera Corp.). За полвека он сумел превратить небольшое предприятие в одного из гигантов японской индустрии. Компания производит ряд продуктов от электронных компонентов до кухонных ножей. В феврале 2010 года Инамори был назначен главным исполнительным директором японской авиакомпании JAL (Japan Airlines) для проведения ее реструктуризации.
 
Киото (префектура)ЯпонияВ мире
 
 
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