https://ria.ru/20220830/kreditovanie-1813090277.html
МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования
МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования - РИА Новости, 30.08.2022
МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования
МСП Банк начал прием заявок по совмещенной программе льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития "1764", сообщает... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:36
2022-08-30T11:36
2022-08-30T11:36
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. МСП Банк начал прием заявок по совмещенной программе льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития "1764", сообщает пресс-служба банка.Льготный период по программе составляет 5 лет. В течение первых трех лет средний бизнес сможет воспользоваться финансированием по ставке до 3% годовых, а малый и микробизнес – до 4,5%, в последующие 2 года будет применяться действующая на момент подписания договора ставка по программе "1764". В настоящее время она составляет 10,75% годовых. В целом срок кредитования может быть до 10 лет.В случае, если заемщик перестанет соответствовать условиям программы в течение срока выдачи кредита, к нему будет применена рыночная ставка.Направить заемные средства предприниматели смогут на инвестиционные цели, а также проектное финансирование. Например, на закупку оборудования, капитальный ремонт или запуск производства."Благодаря совместной работе Минэкономразвития, Банка России, Корпорации МСП и наших специалистов удалось создать уникальную программу, процентные ставки по которой ниже ключевой. Уверен, такая инициатива будет способствовать дальнейшему динамичному развитию малого и среднего бизнеса", – прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Минимальная сумма финансирования составляет 50 миллионов рублей. Микропредприятия смогут воспользоваться поддержкой в размере до 200 миллионов рублей, малые и средние – до 500 миллионов рублей.Воспользоваться финансированием смогут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, а также транспортировки и хранения.Ознакомиться с полным перечнем кодов ОКВЭД можно по ссылке.
https://ria.ru/20220817/bank-1810200491.html
https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, корпорация мсп, россия
МСП Банк, Корпорация МСП, Россия
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. МСП Банк начал прием заявок по совмещенной программе льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития "1764", сообщает пресс-служба банка.
Льготный период по программе составляет 5 лет. В течение первых трех лет средний бизнес сможет воспользоваться финансированием по ставке до 3% годовых, а малый и микробизнес – до 4,5%, в последующие 2 года будет применяться действующая на момент подписания договора ставка по программе "1764". В настоящее время она составляет 10,75% годовых. В целом срок кредитования может быть до 10 лет.
В случае, если заемщик перестанет соответствовать условиям программы в течение срока выдачи кредита, к нему будет применена рыночная ставка.
Направить заемные средства предприниматели смогут на инвестиционные цели, а также проектное финансирование. Например, на закупку оборудования, капитальный ремонт или запуск производства.
"Благодаря совместной работе Минэкономразвития, Банка России, Корпорации МСП
и наших специалистов удалось создать уникальную программу, процентные ставки по которой ниже ключевой. Уверен, такая инициатива будет способствовать дальнейшему динамичному развитию малого и среднего бизнеса", – прокомментировал председатель правления МСП Банка
Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Минимальная сумма финансирования составляет 50 миллионов рублей. Микропредприятия смогут воспользоваться поддержкой в размере до 200 миллионов рублей, малые и средние – до 500 миллионов рублей.
Воспользоваться финансированием смогут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, а также транспортировки и хранения.
Ознакомиться с полным перечнем кодов ОКВЭД можно по ссылке
.