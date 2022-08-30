https://ria.ru/20220830/kreditovanie-1813090277.html

МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования

МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования - РИА Новости, 30.08.2022

МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования

МСП Банк начал прием заявок по совмещенной программе льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития "1764", сообщает... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:36

2022-08-30T11:36

2022-08-30T11:36

мсп банк

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. МСП Банк начал прием заявок по совмещенной программе льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития "1764", сообщает пресс-служба банка.Льготный период по программе составляет 5 лет. В течение первых трех лет средний бизнес сможет воспользоваться финансированием по ставке до 3% годовых, а малый и микробизнес – до 4,5%, в последующие 2 года будет применяться действующая на момент подписания договора ставка по программе "1764". В настоящее время она составляет 10,75% годовых. В целом срок кредитования может быть до 10 лет.В случае, если заемщик перестанет соответствовать условиям программы в течение срока выдачи кредита, к нему будет применена рыночная ставка.Направить заемные средства предприниматели смогут на инвестиционные цели, а также проектное финансирование. Например, на закупку оборудования, капитальный ремонт или запуск производства."Благодаря совместной работе Минэкономразвития, Банка России, Корпорации МСП и наших специалистов удалось создать уникальную программу, процентные ставки по которой ниже ключевой. Уверен, такая инициатива будет способствовать дальнейшему динамичному развитию малого и среднего бизнеса", – прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Минимальная сумма финансирования составляет 50 миллионов рублей. Микропредприятия смогут воспользоваться поддержкой в размере до 200 миллионов рублей, малые и средние – до 500 миллионов рублей.Воспользоваться финансированием смогут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, а также транспортировки и хранения.Ознакомиться с полным перечнем кодов ОКВЭД можно по ссылке.

https://ria.ru/20220817/bank-1810200491.html

https://ria.ru/20220810/otsrochka-1808532872.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, корпорация мсп, россия