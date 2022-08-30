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В Москве за сутки госпитализировали 382 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 382 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 382 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 4405 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:55
2022-08-30T12:55
2022-08-30T12:55
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4405 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4405, госпитализировано - 382 человека, выздоровело - 9442 человека, 32 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 5157 новых случаев коронавируса.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 020 587 случаев коронавируса, выздоровели 2 792 315 человек, умерли 45 119 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 382 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4405 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека