https://ria.ru/20220830/koronavirus-1813112483.html

В Москве за сутки госпитализировали 382 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 382 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 382 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 4405 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:55

2022-08-30T12:55

2022-08-30T12:55

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4405 случаев COVID-19, 32 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4405, госпитализировано - 382 человека, выздоровело - 9442 человека, 32 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 5157 новых случаев коронавируса.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 020 587 случаев коронавируса, выздоровели 2 792 315 человек, умерли 45 119 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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