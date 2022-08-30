https://ria.ru/20220830/konsul-1813043537.html

СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ

СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ

Консул Германии в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа, вернулся в Германию, сообщили бразильские СМИ. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T01:41

2022-08-30T01:41

2022-08-30T01:41

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бразилия

германия

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МЕХИКО, 30 авг - РИА Новости. Консул Германии в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа, вернулся в Германию, сообщили бразильские СМИ.По информации издания, дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером и уже прибыл в Европу.Бразильская полиция задержала Хана 7 августа в его квартире в районе Ипанема после смерти супруга. Властям он заявил, что погибшему стало плохо, он упал и ударился головой, однако судмедэкспертиза обнаружила на голове и теле следы побоев, которые сочли причиной смерти. По данным Гражданской полиции, Хан после убийства пытался скрыть следы преступления.Свобода германскому дипломату была предоставлена по формальной причине - суд указал на "вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела" со стороны прокуратуры и освободил обвиняемого из-под стражи, несмотря на озвученную прокурорами вероятность побега Хана от бразильского правосудия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/lgbt-1807231477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бразилия, германия