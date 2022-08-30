СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ
G1: немецкий консул Хан, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в Германию
Бразилия . Архивное фото
МЕХИКО, 30 авг - РИА Новости. Консул Германии в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа, вернулся в Германию, сообщили бразильские СМИ.
"Освобожденный три дня назад без каких-либо ограничительных мер немецкий консул Уве Герберт Хан, обвиненный прокуратурой Рио-де-Жанейро в убийстве собственного мужа, бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоту, вернулся в Германию", - сообщил портал G1.
По информации издания, дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером и уже прибыл в Европу.
Бразильская полиция задержала Хана 7 августа в его квартире в районе Ипанема после смерти супруга. Властям он заявил, что погибшему стало плохо, он упал и ударился головой, однако судмедэкспертиза обнаружила на голове и теле следы побоев, которые сочли причиной смерти. По данным Гражданской полиции, Хан после убийства пытался скрыть следы преступления.
Свобода германскому дипломату была предоставлена по формальной причине - суд указал на "вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела" со стороны прокуратуры и освободил обвиняемого из-под стражи, несмотря на озвученную прокурорами вероятность побега Хана от бразильского правосудия.