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СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ - РИА Новости, 30.08.2022
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СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ
СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ
Консул Германии в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа, вернулся в Германию, сообщили бразильские СМИ. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T01:41
2022-08-30T01:41
в мире
бразилия
германия
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МЕХИКО, 30 авг - РИА Новости. Консул Германии в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа, вернулся в Германию, сообщили бразильские СМИ.По информации издания, дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером и уже прибыл в Европу.Бразильская полиция задержала Хана 7 августа в его квартире в районе Ипанема после смерти супруга. Властям он заявил, что погибшему стало плохо, он упал и ударился головой, однако судмедэкспертиза обнаружила на голове и теле следы побоев, которые сочли причиной смерти. По данным Гражданской полиции, Хан после убийства пытался скрыть следы преступления.Свобода германскому дипломату была предоставлена по формальной причине - суд указал на "вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела" со стороны прокуратуры и освободил обвиняемого из-под стражи, несмотря на озвученную прокурорами вероятность побега Хана от бразильского правосудия.
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в мире, бразилия, германия
В мире, Бразилия, Германия
01:41 30.08.2022
 
СМИ: немецкий консул, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в ФРГ

G1: немецкий консул Хан, обвиняемый в Бразилии в убийстве мужа, вернулся в Германию

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МЕХИКО, 30 авг - РИА Новости. Консул Германии в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа, вернулся в Германию, сообщили бразильские СМИ.
"Освобожденный три дня назад без каких-либо ограничительных мер немецкий консул Уве Герберт Хан, обвиненный прокуратурой Рио-де-Жанейро в убийстве собственного мужа, бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоту, вернулся в Германию", - сообщил портал G1.
По информации издания, дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером и уже прибыл в Европу.
Бразильская полиция задержала Хана 7 августа в его квартире в районе Ипанема после смерти супруга. Властям он заявил, что погибшему стало плохо, он упал и ударился головой, однако судмедэкспертиза обнаружила на голове и теле следы побоев, которые сочли причиной смерти. По данным Гражданской полиции, Хан после убийства пытался скрыть следы преступления.
Свобода германскому дипломату была предоставлена по формальной причине - суд указал на "вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела" со стороны прокуратуры и освободил обвиняемого из-под стражи, несмотря на озвученную прокурорами вероятность побега Хана от бразильского правосудия.
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