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Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся на востоке Москвы - РИА Новости, 01.09.2022
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Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся на востоке Москвы
Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся на востоке Москвы - РИА Новости, 01.09.2022
Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся на востоке Москвы
Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках на востоке столицы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса... РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-30T19:00
2022-09-01T16:08
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках на востоке столицы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках на востоке столицы. Новые объекты обустроят по просьбам жителей. Небольшой павильон с экраном расположится в районе Вешняковской улицы, дом 2А. Рядом для зрителей установят 14 шезлонгов, а пространство под навесом павильона можно будет использовать как сцену для проведения мероприятий и творческих вечеров", - говорится в сообщении.Отмечается, что у входа в сквер со стороны аллеи Жемчуговой сделают многофункциональный павильон в виде арки. Навес арки образует два пространства: с одной стороны обустроят помещение с боковым витражным остеклением, а с другой – площадку со скамейками. Пространство внутри павильона подойдет для занятий йогой и других групповых тренировок. Как у павильона, так и внутри него можно будет размещать различные экспозиции. Уже подготовлены основания павильонов и сформированы их каркасы."В павильоне летнего кинотеатра монтируют кровлю, скоро начнутся облицовочные работы и установка экрана. У многофункционального павильона-арки утепляют основания и приступили к монтажу кровли, затем начнут облицовку. Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где в этом году проводятся работы по реабилитации. Вместе они образуют единую рекреационную зону", - говорится в сообщении.Сообщается, что в рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды было решено привести в порядок и сквер. Как он изменится, решали жители на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, кино
19:00 30.08.2022 (обновлено: 16:08 01.09.2022)
 

Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся на востоке Москвы

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЛетний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках
Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках на востоке столицы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"Летний кинотеатр и многофункциональный павильон появятся в сквере на улице Юности в Вешняках на востоке столицы. Новые объекты обустроят по просьбам жителей. Небольшой павильон с экраном расположится в районе Вешняковской улицы, дом 2А. Рядом для зрителей установят 14 шезлонгов, а пространство под навесом павильона можно будет использовать как сцену для проведения мероприятий и творческих вечеров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что у входа в сквер со стороны аллеи Жемчуговой сделают многофункциональный павильон в виде арки. Навес арки образует два пространства: с одной стороны обустроят помещение с боковым витражным остеклением, а с другой – площадку со скамейками. Пространство внутри павильона подойдет для занятий йогой и других групповых тренировок. Как у павильона, так и внутри него можно будет размещать различные экспозиции. Уже подготовлены основания павильонов и сформированы их каркасы.
"В павильоне летнего кинотеатра монтируют кровлю, скоро начнутся облицовочные работы и установка экрана. У многофункционального павильона-арки утепляют основания и приступили к монтажу кровли, затем начнут облицовку. Сквер находится недалеко от лесопарка "Кусково", где в этом году проводятся работы по реабилитации. Вместе они образуют единую рекреационную зону", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках комплексного подхода к созданию комфортной городской среды было решено привести в порядок и сквер. Как он изменится, решали жители на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосквакино
 
 
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