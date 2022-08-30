https://ria.ru/20220830/keshbek-1813091693.html

Более ста отелей Краснодарского края подключились к программе кешбэка

Более ста отелей Краснодарского края подключились к программе кешбэка - РИА Новости, 30.08.2022

Более ста отелей Краснодарского края подключились к программе кешбэка

Более 100 кубанских отелей и здравниц подключились к программе с кешбэком, сообщили краевые власти. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:43

2022-08-30T11:43

2022-08-30T12:48

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Более 100 кубанских отелей и здравниц подключились к программе с кешбэком, сообщили краевые власти."В программе принимают участие более 100 отелей, санаториев, пансионатов Краснодарского края и более десятка туроператоров", - говорится в сообщении администрации края.Уточняется, что программа продлится до 10 сентября, а отправиться в путешествие можно будет с 1 октября до 25 декабря."Чтобы принять участие в программе, необходимо забронировать тур минимум на три ночи и оплатить его картой "МИР" на сайте мирпутешествий.рф. В течение пяти дней на банковскую карту вернут 20% стоимости проживания, но не более 20 тысяч рублей", - уточнили власти.Программа туристического кешбэка проходит в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с 2020 года. За два года ей воспользовались 4,3 миллиона человек, из них более 2,2 миллиона человек – в текущем году. Суммарно они приобрели туров на более чем 81 миллиард рублей. В виде кешбэка отдыхающим вернули 15,5 миллиарда рублей.Кроме того, в Краснодарском крае продолжает действовать программа детского кешбэка. "До 31 августа путевки в лагеря и здравницы Кубани можно приобрести с возвратом до 50% стоимости", - уточнили в ведомстве.По данным региональных властей, Краснодарский край предлагает гостям разнообразные возможности не только для летнего, но для зимнего отдыха. Так, например, после окончания купального сезона Кубань привлекает не только любителей горнолыжного туризма, но и ценителей яхтинга, которым можно заниматься круглый год.Кроме того, в межсезонье возможности природы края используют санатории и пансионаты, они предлагают поправить здоровье с помощью оздоровительных и лечебных программ, в том числе для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции. Помимо этого, гостям региона круглый год предлагают познавательные экскурсии по историческим местам, а также дегустации местной продукции ферм и винодельческих хозяйств.В Краснодарском крае работают около 11 тысяч объектов туриндустрии на более чем 500 тысяч мест. На Азово-Черноморском побережье обустроили 543 пляжа, оформленных в едином стиле. Всего в регионе работают более 200 здравниц, которые реализуют около 500 программ по оздоровлению и лечению различных заболеваний. Ежегодно их посещают около 1,5 миллиона человек.Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал, что курорты Краснодарского края в 2022 году посетили более 11 миллионов человек.

https://ria.ru/20220826/keshbek-1812124552.html

https://ria.ru/20220825/krym-1812032944.html

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краснодарский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

краснодарский край, вениамин кондратьев, новости - туризм